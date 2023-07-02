Ubisoft работает сразу над 11 играми Assassin's Creed

Студия Ubisoft стремится масштабно продолжать свою франшизу Assassin's Creed. Инсайдеры получили информацию, что компания работает сразу над 11 новыми играми этой серии.

Недавно появлялась информация, что Ubisoft расширяет свой штаб разработчиков. Теперь эта потребность становится понятной, поскольку студия работает над рядом проектов сразу.

Читайте также PIN-UP Foundation завершает гуманитарную миссию в Херсоне

Еще 11 игр Assassin's Creed

Серия Assassin's Creed долгое время была жемчужиной Ubisoft. Его серия Prince of Persia заложила основу полного паркура приключенческого боевика, который Assassin's Creed поднял на новый уровень благодаря своим увлекательным историям, дизайну и отточенной игровой механике стелс.

Кроме того, Assassin's Creed Valhalla стала первой игрой Ubisoft, принесшей студии миллиард долларов. Это явилось достаточной причиной для французского разработчика расширять свою франшизу.

Как сообщает Insider Gaming, Ubisoft сейчас работает над 11 играми Assassin's Creed, включая предстоящую игру Assassin's Creed Mirage. Кроме Mirage, в настоящее время в производстве есть еще три игры:

Assassin's Creed Nexus,

Assassin's Creed под кодовым названием Jade,

Assassin's Creed под кодовым названием Red.

Также на стадии предварительного производства находятся игры с кодовыми названиями Hexe и Invictus. Также уже идет работа над многопользовательскими играми с кодовыми названиями Nebula, Raid и Echoes.

Инсайдеры также утверждают, что в Ubisoft уже рассматривают продолжение предстоящей игры в виртуальной реальности Assassins Creed Nexus.

Последней игрой, предположительно, уже находящейся в разработке, является ремейк Assassin's Creed Black Flag. Именно эта игра познакомила поклонников с персонажем Эдвардом Кенуэем.