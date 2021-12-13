Ubisoft зарегистрировала торговую марку Splinter Cell: новая информация о возрождении франшизы

Преданные поклонники долгие годы ждут продолжения известной серии шпионских экшенов, и похоже, что недавно Ubisoft зарегистрировала новую торговую марку для него.

Сеть продолжает наполняться слухами о том, что возвращение легендарного шпиона Сэма Фишера уже близко. В этот раз об этом засвидетельствовали сразу два фактора: регистрация торговой марки и новая информация от именитого инсайдера.

Предыдущие слухи Возвращение легенды: инсайдеры утверждают, что Ubisoft дала добро на продолжение Splinter Cell

Многие геймеры до сих пор считают Splinter Cell одной из лучших AAA франшиз, ведь каждая игра серии дарила игрокам неповторимый стелс, креативный игровой процесс и первоклассный шпионский сюжет.

Торговая марка

Слухи о том, что планируется перезапуск серии начали распространяться еще в октябре этого года, однако именно сейчас они получили своеобразное предметное подтверждение. Дело в том, что 6 декабря Ubisoft зарегистрировала новую торговую марку "Splinter Cell".

К тому же, в документе, в графе "товары и услуги" указано следующее:

Развлекательные услуги, а именно предоставление компьютерных игр в режиме онлайн для других пользователей в глобальных и локальных компьютерных сетях.

Информация инсайдера

Интереса ситуации добавило то, что несколькими днями позже уважаемый инсайдер и игровой журналист Том Хендерсон, на собственной странице в твиттере, раскрыл некоторые подробности о предстоящей игре.

Прежде всего он рассказал, что проект находится на ранней стадии разработки и даже не имеет окончательного названия. Несмотря на это в планах разработчиков уже есть определенная структура – ​​планируется открытый мир, вроде того, "как он был сделан в Halo Infinite".

Подразумевается, что в Infinite игрок может сам выбирать побочные активности вроде поиска предметов или захвата вражеских баз в открытой "песочнице", но почти все основные задания проходят внутри закрытых локаций.

Геймплей Splinter Cell: Blacklist (2013)



Кроме сравнения с проектом от Bungie Хендерсон также отметил, что будущий Splinter Cell можно будет охарактеризовать как "более стелсовый Asassins Creed".

По информации журналиста, Ubisoft наконец-то решилась на разработку новой части франшизы, чтобы вернуть доверие старых фанатов, разочарованных последними релизами компании.

Вероятный официальный анонс может состояться в 2022 году.