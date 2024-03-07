Капитан Чемпионов мира по футболу рассказал какая видеоигра повлияла на его переезд в Лос-Анджелес

Легендарный футболист и капитан сборной Франции рассказал интересную деталь своего недавнего трансфера в клуб LAFC из Лос-Анджелеса. Какая видеоигра вероятно помогла ему принять решение – узнайте в материале.

Легендарный голкипер Уго Льорис, который привел национальную сборную Франции к золоту Мундиаля 2018 года, оказался еще тем геймером.

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В конце 2023 года 37-летний француз решил покинуть лондонский Тоттенхэм, в котором провел долгих 11 лет. Так произошел переход в MLS и коллектив ФК Лос-Анджелес.

Говоря о переезде в интервью для портала GetFootballNewsFrance, Льорис объяснил, что планировал повесить бутсы на гвоздь, но ему предложили выгодную сделку и интересный проект в США, который заставил его снова почувствовать "пламя и энтузиазм" к футболу.

Также сильно повлияло то, что, по его словам, Лос-Анджелес – это просто хорошее место для жизни.

Здесь мне не нужно носить шарф и шляпу, как в парижском Диснейленде. Все более спокойно. У меня было, возможно, с десять человек, которые просили меня сделать селфи в течение дня, – рассказал голкипер.

Среди прочего оказалось, что одной из причин легкой акклиматизации француза в новом городе стала видеоигра Grand Theft Auto, которую футболист перечислил вместе с другими причинами жить в Лос-Анджелесе.

Киноиндустрия, Dr. Dre, GTA... Я так много играл в эту игру на Playstation, что у меня сложилось впечатление, что я знаю все достопримечательности города, даже не побывав здесь, – вспомнил Льорис.

Поэтому, кроме возможности развлечься, игры Rockstar также могут служить как туристические буклеты, которые вполне способны привлечь людей к определенной локации.