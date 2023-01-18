Украинский коллектив по CS:GO Monte усилился бывшим игроком NAVI и тренером Mousesports

Monte – команда по CS:GO с украинскими корнями, объявила о подписании нового участника, которым стал бывший игрок NAVI. Кроме этого, к организации присоединился именитый и опытный тренер. Детали – в материале.

Молодой украинский коллектив по CS:GO, который начал свою историю только летом 2022 года, уже успел заработать более 20 тысяч долларов призовых и недавно сообщил о существенном усилении, рассказывает 24 канал.

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Теперь в команде официально появился настоящий гуру тренерского дела, легендарный Сергей "lmbt" Бежанов, который тренировал такие известные коллективы как HellRaisers и Mousesports. В последнее время "Ламыч" работал аналитиком и комментатором студии Maincast.

Ламыч снова на "тренерском мостике" / изображение из твиттера

После того как Monte покинул молодой датчанин Фредерик "fessor" Соренсен, его место в роли стендина занял Виктор "sdy" Оруджев, который совсем недавно покинул стан "рожденных побеждать".

Очевидно, Виктор не захотел долго сидеть без профессионального CS:GO, ведь уже сегодня организация Monte в эпическом видео подтвердила, что эта замена становится постоянной и sdy отныне полноценный член коллектива.

Представление нового игрока Monte: видео

Сейчас Monte участвуют в турнире ESL Challenger League Season 44 Europe, где пробились до стадии 1/8 плей-офф верхней сетки. На момент написания материала коллектив находится на 48 позиции мирового рейтинга hltv.

Активный ростер выглядит следующим образом:

Владимир "Woro2k" Велетнюк – 21 год, украинец

– 21 год, украинец Сергей "DemQQ" Демченко – 21 год, украинец

– 21 год, украинец Мохаммед "BOROS" Малхас – 18 лет, иорданец

– 18 лет, иорданец Шимон "kRaSnaL" Мрозек – 19 лет, поляк

– 19 лет, поляк Виктор "sdy" Оруджев – 25 лет, украинец

Будем с интересом следить за новым именем на украинской киберспортивной сцене и желаем ребятам удачи и громких побед, а главное пройти все "семь кругов ада" и попасть на будущий мейджор по CS:GO.

А там кто знает, возможно, Monte удастся повторить прошлогодний успех коллектива Bad News Eagles, а то и превзойти его.