Сегодня завершается этап челленджеров (претендентов) на последнем в истории CS:GO Мейджоре в Париже и у украинских поклонников киберспорта есть причины для радости, сообщает 24 Канал.

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На этой стадии Украину представлял коллектив из Монастырища Черкасской области с красноречивым названием Monte.

Ранее мы упоминали о том, что им придется выступать на важнейшем турнире года без тренера, однако это не помешало ребятам, хотя путь и был довольно тернист.

Начали они свою дорогу на турнире игрой против грозных оппонентов из FaZe.

Несмотря на довольно ровную игру на карте Ancient, дался в знаки опыт обладателей Intel Grand Slam и они не без проблем, но все же переиграли украинский коллектив со счетом 16:14.

Результат против FaZe / Скриншот с hltv

Следующими оппонентами Monte стали Fluxo, с которыми у ребят уже не возникло проблем – как результат уверенные 16:8 на Overpass.

При общем счете 1-1 жребий свел украинцев с российской командой, спонсируемой кровавым режимом Путина и фирмой Лукойл в частности.

К большому сожалению, у Оруджева и компании не пошла игра и гости с болот отпраздновали победу с довольно разгромным счетом. 16:6.

Результат против forze / Скриншот с hltv

После этого поражения на пути к выходу в желанную стадию легенд перед Monte было два матча в формате bo3 (три карты до двух побед).

Первыми под горячую руку попали The Mongols, которых ребята уверенно одолели 2:0 по картам, 16:13 на Nuke и 16:12 на Anubis.

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Последним шансом попасть в плей-офф мейджора для Monte была победа над бразильцами из paiN.

Несмотря на то, что почти все аналитики считали украинский коллектив фаворитами, игра получилась удивительно напряженной и "валидольной".

На первой карте, которой стала коронная для Monte Anubis, гейм-план бразильцев оказался лучше и аннулировал старания номинальных хозяев – 16:10 за paiN.

Однако как раз в конце первой карты Monte разыгрались, что успешно продемонстрировали на выборе соперников Nuke, где просто уничтожили оппонентов, переиграв их с невероятным счетом 16:1.

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Решающим шагом суждено было стать Mirage, где, несмотря на провальный старт за сторону террористов (0:5), наши ребята смогли завершить первую половину с минимальным отставанием – 8:7.

Перейдя за сторону защиты, Monte показали удивительно уверенную игру и подарили украинским поклонникам CS:GO настоящий праздник, завершив карту со счетом 16:10 в свою пользу и выйдя в стадию легенд.

Кстати, матчи в ней будут стартовать уже 13 мая, а посмотреть их с украинскими комментариями можно будет на Twitch каналах студии Maincast.