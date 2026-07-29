Украинские беспилотники станут частью видеоигры THREEDAYS

Украинская студия CYBERNATION официально объявила о стратегическом партнерстве с отечественным производителем беспилотников F-Drones. В рамках этого сотрудничества разработчики интегрируют в будущую видеоигру THREEDAYS реальные модели дронов, которые сегодня помогают защитникам на передовой.

Реальные дроны в виртуальном мире

В центре игрового процесса окажутся три ключевые беспилотные системы: F7, F10 и Litavr. Разработчики планируют не просто скопировать визуальные образы техники, но и максимально точно передать физику полета и боевую эффективность аппаратов в сложных условиях. Создатели проекта, компания CYBERNATION, подчеркивают, что использование реальных прототипов является частью их философии создания достоверного контента о современной войне.

Для нас принципиально важно, чтобы техника в THREEDAYS имела реальные прототипы, которые используют украинские военные. Поэтому мы выбрали F-Drones – одного из лидеров украинской отрасли беспилотных систем. Мы стремимся достоверно воссоздать не только внешний вид F7, F10 и Litavr, но и эффективность их применения украинскими защитниками,

– прокомментировали представители команды разработчиков CYBERNATION.

От окопов к разработке игр

Сотрудничество имеет особое значение для руководства F-Drones. Генеральный директор компании Станислав Хутор узнал о разработке THREEDAYS, когда сам находился в рядах Вооруженных Сил. По его словам, внимательное отношение команды CYBERNATION к деталям поможет мировому сообществу лучше понять украинский опыт. Игроки смогут выполнять миссии, основанные на реальных боевых операциях, ощущая специфику работы современного оператора беспилотника.

Я впервые услышал о THREEDAYS еще во время службы, и тогда не мог представить, что через три года наши разработки станут частью игры. Это один из самых амбициозных украинских игровых проектов. Команда CYBERNATION тщательно подходит к деталям, чтобы как можно достовернее воссоздать события Великой войны,

– заявил генеральный директор компании F-Drones Станислав Хутор.

Масштаб проекта и персонажи

THREEDAYS фокусируется на событиях полномасштабного вторжения, предлагая игрокам не только технологическое оружие, но и возможность управлять известными персонажами. В игре появятся образы реальных военных, среди которых – Редис и Тайра.

Несмотря на то, что точную дату релиза авторы пока держат в секрете, разработчики уверены: игра станет важным инструментом для демонстрации технологического потенциала Украины и профессионализма ее людей на международной арене.