Украинская киберспортивная сцена переживала периоды расцвета и проседания, демонстрировала невероятные достижения на международной арене, била рекорды на турнирах и родила немало известных во всем мире имен и названий.

Ко Дню Независимости 24 Канал напоминает о 5 лучших киберспортивных командах Украины.

Смотрите также Аналитики назвали самый популярный турнир по Dota 2 в первой половине 2025 года

Natus Vincere

Киберспортивный клуб Natus Vincere не сходит с новостных заголовков, одерживая победы на многочисленных турнирах по Dota 2, VALORANT, Mobile Legends, Tekken, League of Legends и многих других игр. В составе украинской организации NAVI сегодня целых 19 различных команд, каждая из которых соревнуется в своей дисциплине. Кроме того, она имеет молодежные составы по Counter-Strike 2 и Dota 2. Собственно, именно эти две игры и принесли украинцам наибольшую славу, пишет 24 Канал.

Команда NAVI с CS2

Natus Vincere была основана 17 декабря 2009 года. Идея создания возникла в октябре 2009 года на турнире Intel Extreme Masters в Дубае. Организация изначально была построена вокруг команды по Counter-Strike. Задача создать "звездную пятерку" была поручена известному игроку starix.

Первый состав NAVI включал Edward, markeloff, starix, ceh9 и Zeus, а менеджером стал ZeroGravity. Все игроки отличались высоким индивидуальным мастерством и большим опытом турнирных выступлений.

2010 год стал феноменальным для команды. NAVI получили 12 медалей, из которых 8 были золотыми. Команда стала первой в истории, которая выиграла все три престижных турнира Counter-Strike 1.6 в течение одного календарного года: Intel Extreme Masters, ESWC и WCG. Это достижение принесло команде мировую славу и статус легенды киберспорта. По итогам 2010 года на сайте HLTV.org markeloff был признан лучшим игроком сезона (1 место), starix занял 4 место, Edward – 5, а Zeus получил титул лучшего капитана года.

Переход в Counter-Strike: Global Offensive в 2012 году стал критическим моментом для NAVI. Начальный период был сложным, ведь команда не сразу смогла повторить успехи с Counter-Strike 1.6. В течение последующих лет она проходила через различные изменения состава, адаптируясь к особенностям новой игры.

Важным этапом стало присоединение Александра "s1mple" Костылева в августе 2016 года. Это назначение стало поворотным моментом для организации. Под руководством s1mple NAVI достигли:

21 MVP-награда для s1mple – второй результат в истории CS.

Три раза №1 игрок мира по версии HLTV (2018, 2021, 2022).

PGL Major Stockholm 2021 – первая победа на мэйджоре в CS:GO.

Intel Grand Slam Season 3.

В марте 2024 года NAVI стали чемпионами PGL Major Copenhagen 2024 – первого мейджора в Counter-Strike 2. В финале команда победила FaZe Clan со счетом 2:1. Это историческое достижение сделало NAVI первой командой, которая выиграла мейджор-турнир в CS2.

Следует отметить, что в июле 2025 года s1mple официально покинул NAVI после 9 лет в составе команды, перейдя в BC.Game Esports. Его заменил молодой талантливый снайпер w0nderful, который присоединился к команде в октябре 2023 года.

Невозможно также не упомянуть, что в 2024 году NAVI целых 11 недель занимали первое место в рейтинге мировых команд HLTV, после чего опустилась ниже. Сейчас NAVI балансируют в первой десятке, то поднимаясь, то опускаясь.

Уникальные достижения:

Первая команда в истории, которая выиграла все мейджоры Counter-Strike за один календарный год (2010).

Первая команда, которая выиграла мейджор в CS:GO без проигрыша ни одной карты (PGL Stockholm 2021).

Первая команда-чемпион мейджора в Counter-Strike 2.

Единственная организация, которая участвовала во всех 22 мейджорах CS:GO и CS2.

NAVI стали символом украинской киберспортивной сцены и одним из самых узнаваемых брендов в мировом киберспорте, и наибольшая заслуга в этом именно со стороны команды по Counter-Strike 2.

Команда NAVI по Dota 2

В октябре 2010 года NAVI создала свой первый состав из DotA Allstars. Через несколько месяцев к нему присоединились ключевые игроки из DTS Dota – Иван "ArtStyle" Антонов и Даниил "Dendi" Ишутин, которые стали культовыми фигурами в истории Dota 2. Этот состав стал первыми чемпионами The International (TI1) и на протяжении нескольких лет считался одной из сильнейших команд в Dota 2.

Команда NAVI по Dota 2 больше всего известна своими результатами с 2011 по 2014 год, когда она выиграла 20 турниров первого уровня и трижды подряд выходила в финал The International.

Основные достижения NAVI в Dota 2:

The International 2011 (TI1) : NAVI стала первым в истории чемпионом этого турнира, обыграв китайскую команду EHOME со счетом 3:1 в гранд-финале и выиграв 1 000 000 долларов США призовых.

: NAVI стала первым в истории чемпионом этого турнира, обыграв китайскую команду EHOME со счетом 3:1 в гранд-финале и выиграв 1 000 000 долларов США призовых. The International 2012 и 2013: Команда дважды подряд выходила в финал главного турнира года, что подчеркнуло ее доминирование в то время.

Другие значительные победы: В 2013 году NAVI также выиграла Alienware Cup 2013 Season 1, RaidCall Dota 2 League Season 3 и The Defense Season 4. В июле 2016 года NAVI одержала победу на StarLadder i-League StarSeries Season 2.

После 2014 года успехи команды начали снижаться, она столкнулась с периодами нестабильности, часто меняя составы. Тем не менее, NAVI всегда стремилась вернуть свое былое величие, экспериментируя с игроками. В 2023 году команда подписала молодой состав. В октябре 2024 года коллектив получил прямое приглашение на PGL Wallachia Season 2, где занял четвертое место. 11 апреля 2025 года NAVI уверенно победила Rabotyagi в гранд-финале CCT Dota 2 Series 8 со счетом 3:0, став чемпионами турнира. В июле 2025 года NAVI приняла участие в Riyadh Masters 2025, заняв 9 место и заработав 75 000 долларов призовых.

К сожалению, в 2025 году основной команде NAVI по Dota 2 очень не везло, что привело к ее полному расформированию. Ей на замену пришел коллектив NAVI Junior, который показывал гораздо лучшие результаты, хотя и состоял из гораздо более молодых и, на первый взгляд, менее опытных игроков. Сегодня основная команда NAVI по Dota 2 представлена именно этим составом, который собирается поехать на The International 2025.

MONTE

MONTE – это украинская киберспортивная организация, которая стала известной благодаря своей команде по Counter-Strike. Основанная в 2021 году, она быстро получила известность не только благодаря спортивным достижениям, но и благодаря своей четкой проукраинской позиции.

Название команды является сокращением от города Монастырище в Черкасской области, откуда родом ее основатели. Логотип организации сочетает герб Украины и герб этого города.

Команду основал игрок Владимир "Woro2K" Велетнюк вместе с Дмитрием Вовком, который сейчас является CEO организации. MONTE получили признание мирового киберспортивного сообщества благодаря своей принципиальности: команда отказывается пожимать руки российским игрокам, требует исключения представителей страны-агрессора из соревнований и активно донатит на нужды Вооруженных Сил Украины. Каждый игрок проводит собственные благотворительные сборы и лотереи для поддержки украинской армии.

Команда MONTE достигла значительных успехов на международной арене:

BLAST.tv Paris Major 2023 : Наиболее знаковый турнир для команды. MONTE дошли до плей-офф, где в историческом матче победили украинскую команду Natus Vincere со счетом 2:0. Эта трансляция установила рекорд в украиноязычном сегменте киберспорта, собрав около 59 тысяч зрителей одновременно. В четвертьфинале команда уступила GamerLegion, заняв 5-8 место и заработав 45 000 долларов.

: Наиболее знаковый турнир для команды. MONTE дошли до плей-офф, где в историческом матче победили украинскую команду Natus Vincere со счетом 2:0. Эта трансляция установила рекорд в украиноязычном сегменте киберспорта, собрав около 59 тысяч зрителей одновременно. В четвертьфинале команда уступила GamerLegion, заняв 5-8 место и заработав 45 000 долларов. ESL Challenger Jönköping 2023 : Первая победа команды на большом LAN-турнире, где они получили 50 000 долларов призовых. Игрок Виктор "sdy" Оруджев получил награду MVP (самого ценного игрока) турнира.

: Первая победа команды на большом LAN-турнире, где они получили 50 000 долларов призовых. Игрок Виктор "sdy" Оруджев получил награду MVP (самого ценного игрока) турнира. Победы на онлайн-турнирах: Команда также неоднократно побеждала на сериях турниров CCT (Champions of Champions Tour) в Западной и Центральной Европе.

Кроме Counter-Strike, организация имела состав по Dota 2, однако в конце августа 2024 объявила о временном приостановлении деятельности в этой дисциплине.

B8

B8 Esports - это украинская профессиональная киберспортивная организация, основанная в начале 2020 года легендарным игроком в Dota 2 Даниилом "Dendi" Ишутиным. Сначала команда была сосредоточена на Dota 2, но впоследствии расширила свою деятельность и сейчас полностью сфокусирована на дисциплине Counter-Strike 2. Организация позиционирует себя как международная.

Начальной дисциплиной для B8 была Dota 2. Однако на этом пути команда столкнулась со значительными трудностями. B8 принадлежит печальный рекорд из 24 проигранных карт подряд. Несмотря на неудачи, команда участвовала в DPC-сезонах в Восточной Европе и Северной Америке, но не смогла квалифицироваться на крупные международные турниры, включая The International 2023 и 2024. В то же время были и локальные успехи: в декабре состав по Dota 2 впервые в своей истории одержал победу на турнире, став чемпионом European Pro League.

В августе 2021 года организация B8 стала мультигейминговой, подписав состав команды ex-Marlian Esports из CS:GO. Со временем фокус полностью сместился на эту дисциплину, что принесло организации значительный прогресс.

Ключевым моментом стал приход в команду Андрея "npl" Кухарского, который в июле 2023 года перешел из NAVI на правах аренды, а впоследствии стал полноценным игроком B8 и ее капитаном. Под его руководством и с приходом Даниила "headtr1ck" Валитова команда достигла значительных успехов в 2024 году, войдя в тридцатку лучших команд мира по рейтингу HLTV.

Смотрите также NAVI круто поднялись в рейтинге команд HLTV

Главные достижения и последние результаты:

BLAST.tv Austin Major 2025. Команда успешно квалифицировалась на турнир и прошла во второй этап (Stage 2). Во время соревнований B8 одержали сенсационную победу над одной из лучших команд мира, Falcons.

IEM Cologne 2025. Команда завершила выступление, проиграв в напряженном матче на вылет австралийской команде FlyQuest со счетом 1:2. За участие в турнире B8 получили 2,5 тысячи долларов призовых.

BLAST Bounty Fall 2025. B8 не смогли пробиться в основную стадию турнира, уступив в закрытой квалификации команде MOUZ.

CS Asia Championships 2025. Организация получила прямое приглашение на турнир.

ESL Challenger Katowice 2024. Команда заняла второе место.

В составе с CS2 сегодня такие участники:

Андрей "npl" Кухарский.

Даниил "headtr1ck" Валитов.

Алексей "alex666" Ярмощук.

Артем "kensizor" Капран.

Дмитрий "esenthial" Цвир.

Passion UA

Passion UA – это украинская киберспортивная организация, основанная профессиональным футболистом Александром Зинченко. Организация была создана в августе 2023 года. Соучредителем является бывший тренер Natus Vincere по CS 2 Михаил "Kane" Благин.

Организация имеет составы в двух основных дисциплинах: Counter-Strike 2 и Dota 2. А своей главной целью Passion UA называет представление Украины на международной киберспортивной арене и объединение украинского игрового сообщества.

Команда по CS2 является флагманом организации. Она состоит из молодых украинских игроков. В апреле 2025 года к команде присоединились бывшие игроки Monte – Владимир "Woro2k" Велетнюк и Сергей "DemQQ" Демченко.

15 августа 2025 года весь состав команды, к сожалению, был распущен, хотя некоторые игроки все еще будут оставаться в Passion UA на скамейке запасных.

Последний актуальный состав команды был таким:

Владимир "Woro2K" Велетнюк.

Сергей "DemQQ" Демченко.

Владислав "Kvem" Король.

Никита "jackasmo" Скиба.

Алексей "Topa" Топчиенко (Капитан).

Тиан "T.c" Кортецен (Главный тренер).

Passion UA обещает, что это лишь начало новой главы организации. Однако, что будет дальше, мы пока не знаем.

Среди главных достижений команды – Победа на LAN-турнире Glitched Masters 2025, где в финале одолели fnatic, чемпионство на Galaxy Battle 2025 Phase 1, финал Rainbet Cup и YaLLa Compass 2025 Contenders 1 и наконец 33 место в мировом рейтинге по версии HLTV (по состоянию на август 2025).

Благотворительная деятельность и позиция

Passion UA активно участвует в благотворительных мероприятиях и часто перечисляет свои выигрыши в поддержку Украины.

В частности, команда организовала шоу-матч по Counter-Strike 2 под названием "Клатч Айдара", целью которого был сбор денег для нужд батальона "Айдар".