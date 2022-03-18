На украинский лад: разработчики Crusader Kings III сменили англоязычное название Киева

Шведская студия Paradox Development неожиданно решила поддержать Украину. Дело в том, что теперь в Crusader Kings III англоязычное название города Киев звучит на украинский лад.

Недавно мы рассказывали, что украинская студия GSC Game World подкорректировала на украинский лад подзаголовок видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2. А уже сегодня появилась информация о том, что схожей инициативой отличились и разработчики из шведской студии Paradox Development.

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Неожиданная поддержка от авторов Crusader Kings III

Итак, еще 10 марта для видеоигры Crusader Kings III вышло небольшое обновление с довольно интересным пунктом, который все заметили только сегодня. Дело в том, что разработчики из шведской студии решили поменять англоязычный вариант названия Киева.

Ранее в видеоигре Crusader Kings III он был написан на русский манер – "Kiev", а вот после обновления можно увидеть правильный вариант – "Kyiv". Официально свое решение они не комментировали, хотя в описании вышеупомянутого обновления есть информация о таком изменении.

Будем надеяться, что правильный вариант написания появится и в других популярных стратегиях Paradox Development.

Упоминание об изменении в описании обновления / Фото с твиттера Mr. Timeline