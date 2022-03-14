Наверное, уже все поклонники S.T.A.L.K.E.R. 2 знают, что релиз этой видеоигры вряд ли состоится вовремя. А все потому, что ее разработчиком является украинская студия GSC Game World, которая сейчас не может работать из-за российской военной агрессии.

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S.T.A.L.K.E.R. 2 откладывается

Соответствующим заявлением ее представители поделились еще в первые дни войны. Тогда они отметили, что разработка видеоигры отошла на второй план, потому что им нужно было думать об эвакуации работников и их семей.

Разработчики GSC Game World также опубликовали видео, в котором показали ужасы войны, которые принесли на украинскую землю войска российского фюрера. А в конце записи они отметили, что вернутся к работе уже после нашей победы.

Смотрите видео, которым поделились в начале войны разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2

Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 сменили подзаголовок игры

А сегодня стало известно, что представители GSC Game World решили сменить подзаголовок видеоигры из "Heart of Chernobyl" на "Heart of Chornobyl". Наверное, все геймеры должны помнить, что старый вариант его написания очень не понравился некоторым украинским фанатам. Дело в том, что разработчики перевели название города на русский лад: "Чернобыль" – "Chernobyl", а не "Чорнобиль" – Chornobyl".

Правда, тогда разработчики GSC Game World не прислушались к украинским геймерам, а мотивировали они такой вариант транслитерации тем, что решение приняла компания Microsoft. Мол, для большинства иностранных геймеров этот вариант привычен.

Напоследок отметим, что студия GSC Game World пока официально не комментировали подобные изменения. Также добавим, что произошло это внезапно и пока не во всех магазинах. Даже в Steam разработчики не успели обновить все разделы, где встречается название видеоигры.

Страница видеоигры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl / Фото из магазина Steam