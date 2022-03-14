Неделю назад компания Ubisoft официально объявила, что останавливает продажу своих видеоигр на территории России. А через несколько дней ее представители вообще начали оформлять принудительные "рефанды" российским геймерам, которые приобрели себе дополнение с названием Dawn of Ragnarok для игры Assassin's Creed Valhalla.

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Нежелательные оперативники

Правда, кажется, останавливать свою санкционную машину на этом они не собираются. Дело в том, что в последние дни инсайдеры активно обсуждали то, что Ubisoft может изменить российских оперативников с очень популярной видеоигры Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Тогда они предполагали, что это будет не кардинальный, а косметический ремонт.

Стоит отметить, что в целом они были правы в этой ситуации. Дело в том, что на официальном сайте Ubisoft исчезли биографии всех оперативников, которые представляют страну-агрессора. Подобные изменения коснулись бойцов со следующими прозвищами: Finka, Fuze, Glaz, Tachanka и Kapkan. Отметим, что ранее на их страницах содержались даже данные о том, какие российские спецслужбы они представляют.

Представители компании Ubisoft пока никак такие изменений не комментировали, правда, на самом деле и так достаточно понятно, почему они удалили такую ​​информацию. Сейчас трудно сказать, что будет с этими оперативниками в будущем.

Возможно, Ubisoft просто удалит из их биографий "русские следы", хотя не стоит исключать и тот вариант, что их могут частично перепаковать (изменить гражданство, вооружение или вид). Также напоследок отметим, что подобные улучшения пока еще не появились в самой видеоигре Tom Clancy's Rainbow Six Siege.