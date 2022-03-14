Тиждень тому компанія Ubisoft офіційно оголосила, що зупиняє продаж своїх відеоігор на території Росії. А через кілька днів її представники й взагалі почали оформлювати примусові "рефанди" російським геймерам, які придбали собі доповнення з назвою Dawn of Ragnarok для гри Assassin's Creed Valhalla.

До теми Асасинів у Росії більше не буде: Ubisoft припиняє продаж ігор на території країни агресора

Небажані оперативники

Щоправда, здається, зупиняти свою санкційну машину на цьому вони не збираються. Річ у тім, що в останні дні інсайдери активно обговорювали те, що Ubisoft може якось змінити російських оперативників з дуже популярної відеогри Tom Clancy's Rainbow Six Siege. Тоді вони припускали, що це буде не кардинальний, а косметичний ремонт.

Варто відзначити, що загалом вони мали рацію в цій ситуації. Річ у тім, що на офіційному сайті Ubisoft зникли біографії всіх оперативників, які представляють країну-агресора. Подібні зміни торкнулися бійців з такими прізвиськами: Finka, Fuze, Glaz, Tachanka та Kapkan. Відзначимо, що раніше на їхніх сторінках містилися навіть дані про те, які російські спецслужби вони представляють.

Представники компанії Ubisoft поки ніяк такі зміни не коментували, щоправда, насправді й так досить зрозуміло, чому вони видалили таку інформацію. Наразі важко сказати, що буде з цими оперативниками в майбутньому.

Можливо, Ubisoft просто видалить з їхніх біографій "російські сліди", хоча не варто відкидати й той варіант, що їх можуть частково перепакувати (змінити громадянство, озброєння чи вигляд). Також наостанок відзначимо, що подібні покращення ще поки не з'явилися у самій відеогрі Tom Clancy's Rainbow Six Siege.