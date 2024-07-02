В GTA Online секретно добавили интересный предмет из GTA 6

Внимательные геймеры заметили, что в GTA Online появился новый интересный предмет, который попал туда прямиком из еще не выпущенной Grand Theft Auto 6.

Игроки Grand Theft Auto Online проявили чудеса внимательности и заметили предмет из "будущего", скрытый в недавнем обновлении игры.

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Интересный намек от Rockstar

Популярная GTA Online недавно получила обновление под названием Bottom Dollar Bounties. Хотя новый контент большинство геймеров признали "скучным", среди всего прочего в игре все же закралась интересная деталь.

Пользователь Reddit под ником DogWifDreads оказался среди тех кто первым заметил, что один из новых косметических предметов, добавленных в BDB, выглядит удивительно знакомым.

Наконец фанаты Rockstar вспомнили, что именно этот кулон фигурировал в трейлере GTA 6, где его видно на шее главной героини Люсии во время вечеринки на одной из крыш Vice City.

Мнения геймеров относительно причины появления предмета в GTA Online разошлись, но большинство все же считает, что это своеобразное доказательство того, что Rockstar активно занята работой над GTA 6.