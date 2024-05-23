Уличные укрытия от PIN-UP Foundation появились в Сумах

Благотворительный фонд PIN-UP Foundation снова поддержал инициативу SafePlace4UA, установив в Украине еще два мобильных уличных укрытия, которые направлены на безопасное пребывание во время тревог.

При финансовой поддержке PIN-UP Foundation в городе Сумы установлены два укрытия SafePlace под номерами 0024 и 0025. Они надежно защищают жителей от ударной волны, обломков и смертельных элементов кассетных снарядов.

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Толщина стен составляет более 25 сантиметров, а потолки – 40 сантиметров, изготовлены из армированного бетона. Каждое укрытие рассчитано на 15 человек и оборудовано скамейками для сидения, освещением и вентиляцией.

Внешний вид укрытий также продуман: на них размещены знаки мест сбора, направления и адреса ближайших укрытий, а также QR-коды, ведущие к видеоролику о SafePlace.

Мы делаем все возможное для безопасности и комфорта украинского населения во время обстрелов. Мобильные укрытия – это лишь одна из многих инициатив для жителей города Сумы и других регионов Украины,

– подчеркнула важность таких инициатив президент PIN-UP Foundation Марина Ильина.

Напомним, ранее PIN-UP Foundation вместе с SafePlace4UA установили мобильные укрытия в Чернигове, в Херсоне и в Харьковской области.

Что стоит знать об организаторах инициативы

PIN-UP Foundation – это благотворительный фонд, который объединяет волонтеров, профессионалов, неправительственные организации и мировое сообщество, которые имеют общие ценности и стремятся к развитию Украины. Программы фонда направлены на поддержку социально незащищенных категорий населения, развитие образования, спорта, здравоохранения и помощь в восстановлении страны.

SafePlaceUA – это инициатива Благотворительного фонда "Юность 2.0" по созданию сети мобильных уличных укрытий. Предпочтение в размещении укрытий предоставляется общественным местам отдыха, детским площадкам, паркам, скверам, остановкам общественного транспорта и тому подобное.