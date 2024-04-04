При финансовой поддержке PIN-UP Foundation было изготовлено два укрытия SafePlace для жителей города Чернигова – №0018 и №0019. В случае опасности они могут защитить от ударной волны, обломков, смертоносных элементов кассетных снарядов. Укрытия имеют толстые стены в более 25 сантиметров и потолок 40 сантиметров из армированного бетона и рассчитаны на пребывание 15 человек, пишет Games 24.

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Внутри установлены скамейки для сидения, смонтировано освещение, установлена вентиляция. Снаружи сооружения содержат знак места сбора, направление и адрес ближайшего укрытия, qr-коды с роликом о SafePlace.

Президент PIN-UP Foundation Марина Ильина акцентировала внимание на значимости таких инициатив.

Мы стремимся обеспечить безопасность и комфорт для украинского населения во время обстрелов. Мобильные укрытия – лишь одна из инициатив, которые мы вводим для создания безопасного жилого пространства для жителей Чернигова и других областей Украины,

– отметила Марина Ильина.

Напомним, что ранее PIN-UP Foundation вместе с SafePlace4UA установили мобильные укрытия на Харьковщине и в Херсоне.

Что стоит знать о PIN-UP Foundation и SafePlace