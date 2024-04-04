За фінансової підтримки PIN-UP Foundation було виготовлено два укриття SafePlace для жителів міста Чернігова – №0018 і №0019. У разі небезпеки вони можуть захистити від ударної хвилі, уламків, смертоносних елементів касетних снарядів. Укриття мають товсті стіни в понад 25 сантиметрів та стелю 40 сантиметрів з армованого бетону й розраховані на перебування 15 осіб, пише Games 24.

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Усередині встановлені лави для сидіння, змонтоване освітлення, встановлена вентиляція. Зовні споруди містять знак місця збору, напрямок та адресу найближчого укриття, qr-коди з роликом про SafePlace.

Президентка PIN-UP Foundation Марина Ільїна акцентувала увагу на значущості таких ініціатив.

Ми прагнемо надати безпеку та комфорт для українського населення під час обстрілів. Мобільні укриття – лише одна з ініціатив, які ми запроваджуємо для створення безпечного житлового простору для мешканців Чернігова та інших областей України,

– наголосила Марина Ільїна.

Нагадаємо, що раніше PIN-UP Foundation разом із з SafePlace4UA встановили мобільні укриття на Харківщині та в Херсоні.

Що варто знати про PIN-UP Foundation та SafePlace