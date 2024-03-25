PIN-UP Foundation фінансово забезпечив перевезення українців, інформує 24 Канал. Загалом до німецького міста Фройденштадт волонтери фонду відправили 28 людей з Часового Яру, Авдіївки, Чернігова, сіл Харківської та Херсонської областей.

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До евакуації внутрішньо переміщені особи перебували у прихистках Ужгорода. Надалі їх розміщенням та працевлаштуванням на новому місці опікуються німецькі партнери.

Українці, які втратили все через війну, тепер мають надію і можливість почати нове життя. Дякуємо нашим волонтерам та партнерам за підтримку і готовність прийняти наших людей у своїй країні. PIN-UP Foundation продовжить свою місію – допомагати тим, хто цього найбільше потребує,

– прокоментувала Марина Ільїна, президентка PIN-UP Foundation.

Нагадаємо, це вже шоста місія PIN-UP Foundation з евакуації українців. Загалом силами фонду у безпечні місця було вивезено понад 150 українців. PIN-UP Foundation продовжить допомагати тим, хто цього потребує.