PIN-UP Foundation финансово обеспечил перевозку украинцев, информирует 24 Канал. Всего в немецкий город Фройденштадт волонтеры фонда отправили 28 человек из Часового Яра, Авдеевки, Чернигова, сел Харьковской и Херсонской областей.

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До эвакуации внутренне перемещенные лица находились в приютах Ужгорода. В дальнейшем их размещением и трудоустройством на новом месте занимаются немецкие партнеры.

Украинцы, которые потеряли все из-за войны, теперь имеют надежду и возможность начать новую жизнь. Спасибо нашим волонтерам и партнерам за поддержку и готовность принять наших людей в своей стране. PIN-UP Foundation продолжит свою миссию – помогать тем, кто в этом больше всего нуждается,

– прокомментировала Марина Ильина, президент PIN-UP Foundation.

Напомним, это уже шестая миссия PIN-UP Foundation по эвакуации украинцев. Всего силами фонда в безопасные места было вывезено более 150 украинцев. PIN-UP Foundation продолжит помогать тем, кто в этом нуждается.