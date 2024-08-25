Случай один из миллиона: игрок Counter-Strike 2 отбил пулю ножом

В сети стало вирусным видео, где игрок Counter-Strike 2 умудрился отбить ножом вражескую пулю, выпущенную из снайперской винтовки AWP.

Игрок CS 2 стал героем невероятного случая, отбив вражескую пулю ударом ножа.

Стоит внимания Женщины в киберспорте: 5 талантливых игроков, которые получили больше всего призовых

Уникальный хайлайт поразил геймеров

В соцсети X стало вирусным видео, которое попало туда из "китайского интернета".

Во время матча на карте Dust 2, игрок стороны контртеррористов прорвался почти на респавн оппонентов, застав их врасплох.

Убив первых двух террористов, геймер оказался без патронов в патроннике, поэтому решил сменить автомат на нож. К счастью последним живым соперником остался вражеский снайпер, который почему-то все же решил попасть в нашего героя с помощью AWP.

Однако при замедлении видео видно, как контртеррорист сумел ножом отбить выстрел из винтовки.

Уникальный момент в CS 2 – смотреть видео

Правда, в сети нашлись и скептики, которые утверждают что это лишь совпадение анимации, а не отбитая геймером пуля.

Что из этого правда – останется загадкой.