UPEA объявила о старте нового киберспортивного сезона по CS:GO и Dota 2
Источник:Официальный сайт UPEA
UPEA планирует провести серию турниров разных уровней по CS:GO и Dota 2. Отборочные матчи стартуют в феврале, а общий призовой фонд соревнования составляет почти 2 миллиона гривен.
Украинская Профессиональная Киберспортивная Ассоциация (UPEA) объявила о старте первого киберспортивного сезона в 2022 году. Организаторы соревнования проведут Школьные и Студенческие лиги, а также Чемпионат Украины по CS:GO и Dota 2.
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Новый сезон продлится с февраля по май 2022 года, а завершится гранд-финалом в Киеве, который планируют провести в LAN-формате. Отборочные соревнования к Чемпионату Украины стартуют уже в следующем месяце, а принять участие в них могут все желающие, независимо от возраста и места проживания. Правда, одно условие все же есть – большинство игроков команды должны быть гражданами Украины.
Стоит отметить, что общий призовой фонд первого сезона составляет 1 750 000 гривен (более 60 тысяч долларов), а распределяется он так:
- Школьная Лига – 275 000 гривен
- Студенческая Лига – 400 000 гривен
- Чемпионат Украины – 1 080 000 гривен
Регистрация бесплатная, а подробнее ознакомиться с правилами и расписанием можно по этим ссылкам:
- LEGION Школьная Лига Украины с CS:GO – старт 6 февраля
- LEGION Школьная Лига Украины с Dota 2 – старт 6 февраля
- LEGION Студенческая Лига Украины с CS:GO – старт 5 февраля
- LEGION Студенческая Лига Украины с Dota 2 – старт 5 февраля
- LEGION Чемпионат Украины по CS:GO – старт 9 февраля
- LEGION Чемпионат Украины по Dota 2 – старт 8 февраля
Стоит добавить, что также UPEA планирует провести отборочные LAN-соревнования в разных городах Украины, которые будут проходить в партнерстве с киберспортивными клубами. Победители подобных турниров получат места во втором этапе Чемпионата Украины. Информация о городах и датах проведения должна появиться позже.
Также организаторы напомнили, что в 2022 году возвращается активность на платформе UPEA Hub, где игроки могут не только соревноваться на украинских серверах 24/7, но и получать разные награды.