UPEA объявила о старте нового киберспортивного сезона по CS:GO и Dota 2

UPEA планирует провести серию турниров разных уровней по CS:GO и Dota 2. Отборочные матчи стартуют в феврале, а общий призовой фонд соревнования составляет почти 2 миллиона гривен.

Украинская Профессиональная Киберспортивная Ассоциация (UPEA) объявила о старте первого киберспортивного сезона в 2022 году. Организаторы соревнования проведут Школьные и Студенческие лиги, а также Чемпионат Украины по CS:GO и Dota 2.

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Новый сезон продлится с февраля по май 2022 года, а завершится гранд-финалом в Киеве, который планируют провести в LAN-формате. Отборочные соревнования к Чемпионату Украины стартуют уже в следующем месяце, а принять участие в них могут все желающие, независимо от возраста и места проживания. Правда, одно условие все же есть – большинство игроков команды должны быть гражданами Украины.

Стоит отметить, что общий призовой фонд первого сезона составляет 1 750 000 гривен (более 60 тысяч долларов), а распределяется он так:

Школьная Лига – 275 000 гривен

Студенческая Лига – 400 000 гривен

Чемпионат Украины – 1 080 000 гривен

Регистрация бесплатная, а подробнее ознакомиться с правилами и расписанием можно по этим ссылкам:

Стоит добавить, что также UPEA планирует провести отборочные LAN-соревнования в разных городах Украины, которые будут проходить в партнерстве с киберспортивными клубами. Победители подобных турниров получат места во втором этапе Чемпионата Украины. Информация о городах и датах проведения должна появиться позже.

Также организаторы напомнили, что в 2022 году возвращается активность на платформе UPEA Hub, где игроки могут не только соревноваться на украинских серверах 24/7, но и получать разные награды.