PS1 от Sony часто считают одной из лучших игровых консолей. Его богатая библиотека из тысяч разных игр и многих скрытых жемчужин познакомила целое поколение со многими узнаваемыми франшизами, которые актуальны до сих пор.

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Интересная находка для PS1

Некоторые игры для PS1 все еще присутствуют на PS Plus Premium, что дает молодым геймерам шанс почувствовать классику 90-х и начала 2000-х годов. Однако есть несколько игр, которые остались заморожены во времени без возможности сыграть в них.

Поклонники иногда посещают комиссионные магазины, чтобы найти классические игры, которые сегодня труднодоступны на рынке. Именно так случилось и с этим геймером.

Он опубликовал фото редкой находки, обнаруженной в Goodwill. На изображении продемонстрирована копия классической игры Mega Man Legends 2, которую он приобрел всего за 75 центов. Это около 27 гривен.

В Mega Man Legends представлены многие уникальные секреты и объяснения сюжета, которые отличаются от основных игр Mega Man. Благодаря своей уникальной обстановке и мультяшному миру, она обеспечила очень свежий опыт для поклонников игр Mega Man.

Отмена Mega Man Legends 3, о которой давно ходили слухи, была официально объявлена в 2011 году. А значит, эту игру редко видели или вспоминали уже более десяти лет.