11 апреля на сервисе Amazon Prime вышел долгожданный сериал по мотивам игры Fallout, который несмотря на все опасения стал настоящим хитом как среди ярых геймеров, так и среди аудитории, не знакомой с игровым оригиналом.

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После успеха проекта, журналисты IGN поинтересовались у легендарного директора Bethesda не планируется ли время телевизионная или киноадаптация другой известной игровой серии – The Elder Scrolls.

Говард коротко ответил, что пока отклонял все предложения от различных студий, заявив, что ждет возможности, где он и его команда могли бы со страстью быть вовлеченными в создание проекта, на протяжении всего его производства, а не просто отдать права на вселенную ради выпуска "очередного" фильма или сериала.

Трейлер сериала – смотреть видео

Как рассказал Тодд, с Fallout была та же история, ведь он десятилетиями отклонял предложения по адаптации, пока не нашел "правильного" человека и студию для этого дела.

Переломной стала беседа с исполнительным продюсером Джонатаном Ноланом, который согласился создать совершенно новую историю для Fallout от Amazon.

Несмотря на все сказанное, директор Bethesda все же не исключает повторения ситуации и с адаптацией "свитков".

Я не могу предсказать будущее, но это был один из самых приятных проектов, которые я когда-либо делал, и все в студии в восторге от того, что все получилось именно так, – рассказал Говард.

Поэтому поклонникам творчества Bethesda остается только ожидать пока звезды не сойдутся как надо.