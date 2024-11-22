STALKER 2 установила рекордное количество игроков и получила "очень положительные" отзывы в Steam

Украинская игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля получила широкое признание и беспрецедентную активность игроков после релиза. Игра продолжает бить рекорды популярности несмотря на неоднозначное техническое состояние.

Несмотря на то, что игра была доступна бесплатно в Xbox Game Pass с самого начала, S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля достигла большого успеха в Steam, сообщает 24 Канал.

Не пропустите Подытоживаем релиз S․T․A․L․K․E․R․ 2: как стартовала самая ожидаемая украинская игра

По данным SteamDB, всего за несколько часов после релиза 21 ноября игра достигла пика в 117 928 одновременных игроков. Этот результат значительно превосходит предыдущие рекорды франшизы: оригинальная S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl достигла пика лишь в 2 300 одновременных игроков.

Достижение отпраздновала компания GSC Game World, которая поблагодарила фанатов:

Мы желаем каждому сталкеру удачной охоты и напоминаем, что в Зоне путь не менее важен, чем место назначения.

Игра получила 17752 отзывов (на момент публикации статьи) в Steam, 79,2% из них – положительные, что дает ей оценку "очень одобрительные". Это значительное улучшение по сравнению с 75% одобрения на момент запуска.

Игроки высоко оценили захватывающую атмосферу и продолжение серии после 15-летнего ожидания.



Активность игроков в S.T.A.L.K.E.R. 2 / Скриншот 24 Канала со SteamDB

Баги и недостатки

Хотя игроки высоко оценили игру, они также обратили внимание на некоторые проблемы с оптимизацией и баги. GSC Game World признала эти технические проблемы и заверила фанатов, что что улучшения уже настали.



Классические баги на месте / Скриншот 24 Канала с Xbox Series S

Читайте на сайте Это не ошибки, это аномалии: игроки шутят над багами STALKER 2, пока студия обещает исправления

Долгожданное возвращение в Зону

Выпущенная 20 ноября для ПК (через Steam, GOG, Microsoft Store и Epic Games Store) и Xbox Series X/S, S.T.A.L.K.E.R. 2 снова разожгла глобальный ажиотаж вокруг франшизы. Несмотря на свое несовершенство, эмоциональный резонанс и увлекательный мир игры закрепили за ней место самой выдающейся части серии и культового продукта.