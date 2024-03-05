Кровавые бои, строительство базы и лучший движок: что известно об Assassin's Creed Codename Red

Конвейер Ubisoft не остановить. До выхода Assassin's Creed Codename Red остается около года, но информация об игре начинает просачиваться в сеть уже сейчас. На этот раз мы узнали немного деталей о геймплее и особенностях.

Детали

Assassin's Creed Red – это следующая часть в серии, о которой мы до сих пор знали не так много. Первым и единственным на сегодня тизером разработчики показали, что действие будет происходить в феодальной Японии.

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Недавние утечки пролили свет на то, чего можно ожидать. Например, в игре будет сразу два протагониста, Наоэ и Ясуке. Новый отчет погружается глубже в механику геймплея и движка Red и намекает, что игра создается для "новой эры" франшизы.

Начнем с того, что франшиза Assassin's Creed в целом не обязательно перейдет на новый движок, но будет использовать его существенную эволюцию под названием "Anvil Pipeline". Источники объяснили, что Anvil Pipeline позволяет всем различным студиям Assassin's Creed (которых много) работать с одной единственной веткой, вместо того, чтобы иметь разные версии и ветки. Это означает, что в будущем Assassin's Creed получит визуальную выгоду от линий лучевого глобального освещения и виртуальной геометрии.

Переход на Anvil Pipeline означал бы, что командам пришлось полностью переработать все в серии, включая анимацию, систему паркура, динамическую погоду и многое другое.

Бои в Assassin's Creed Red описывают как несколько похожие на Валгаллу, но с гораздо большим количеством крови и отрубленных голов.

Стелс также играет важную роль в Red, чем-то похож на Splinter Cell. Игрок может тушить факелы, прятаться в высокой траве и кустах, и даже ползти лежа, когда ему вздумается.

Кадры, предоставленные Insider Gaming при условии, что они не станут достоянием общественности, также продемонстрировали значительную эволюцию функций собственного поселения, которое мы развивали в "Валгалле". В Red дадут возможность создать большое поселение под названием "Тайник". Там игрок сможет построить по своему усмотрению такие сооружения, как оружейная, доджьо (зал или место для углубленного обучения или медитации) и другие. Эти здания также можно настраивать, начиная от выбора места расположения, дизайна крыши и заканчивая внутренней планировкой, а также местом, где вы сможете выставить свое оружие и доспехи.

В общем, франшиза Assassin's Creed, как говорят, сделает гигантский скачок.