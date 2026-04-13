В сеть слили финал новой игры про Джеймса Бонда –и это произошло случайно

Новый шпионский экшен 007 First Light от авторов Hitman оказался в центре громкой утечки. Из-за ошибки индонезийского регулятора в сети появился большой фрагмент геймплея, который раскрывает ключевые детали сюжета еще до релиза.

Об этом рассказывает игровое издание Video Games Chronicle.

Что произошло и почему это проблема?

Шпионский боевик 007 First Light от датской студии IO Interactive неожиданно стал жертвой масштабной утечки. Источником инцидента оказался официальный сайт индонезийской рейтинговой системы Indonesia Game Rating System.

Как сообщают журналисты Video Games Chronicle, проблема возникла из-за уязвимости в системе безопасности IGRS. Закрытые материалы, которые разработчики передают для классификации, случайно стали доступными через публичный API. Впоследствии доступ уже ограничили, однако на тот момент данные успели разойтись по сети.

В результате этой утечки пострадала не только одна игра. В открытый доступ попали видеоматериалы из нескольких еще не анонсированных или невыпущенных проектов, а также около тысячи электронных адресов, принадлежащих разработчикам.

Наибольший удар пришелся именно на 007 First Light. В сети уже активно распространяется видео продолжительностью более часа, которое демонстрирует ключевые элементы геймплея. Более того, запись содержит серьезные сюжетные спойлеры – включая финал игры.

Для IO Interactive это серьезный репутационный удар. Студия делает ставку на сюжет и новое видение истории становления Джеймса Бонда. И теперь значительная часть этого опыта стала доступной задолго до официального релиза.

Разработчики ранее обещали, что игра предложит масштабную шпионскую историю с широкой вариативностью прохождения. Также на старте заявлена поддержка DLSS 4, как отмечается в Steam.

Выход 007 First Light запланирован на 27 мая 2026 года. Игра появится на PC (через Steam и Epic Games Store), а также на PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2. Стоимость будет составлять от 70 долларов.