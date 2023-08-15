В Baldur's Gate 3 нашли баг, который лишит вас лута, а вы даже не заметите

Несмотря на все свои достоинства и заслуги Baldur's Gate 3 не идеальна, а значит также имеет баги, один из которых оказался удивительно неприятным и может стоить игрокам немалого количества лута. Детали – в материале.

Как и в большинстве RPG, лут и его поиск в Baldur's Gate 3 являются значительной частью игрового процесса. Обыск мертвых врагов, скрытых сундуков и прочего дает игрокам шанс найти лучшее снаряжение или деньги для дальнейшего улучшения своих персонажей.

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Вероятная добыча варьируется от брони или оружия до совершенно ненужных вещей типа черепов, однако никогда не знаешь где именно найдешь интересный предмет. Правда, оказалось, что в этой системе есть роковая ошибка.

Пользователь Reddit под ником jixxor опубликовал интересное видео, чтобы предупредить других геймеров о неприятном недостатке BG 3.

Речь о баге, не позволяющем "луту" появиться в окне, пока игрок не совершит с ним каких-либо манипуляций.

Итак, вы можете открыть сундук и увидеть, что он якобы пуст, однако если положить в него какой-то предмет – магическим образом окажется, что в нем на самом деле все это время были и другие вещи.

Раздражающий баг в BG 3: смотреть видео

Кроме того, Jixxor сообщил, что "самый простой способ обнаружить это, удерживая ALT проверять обозначены ли труп или сундук как "пустые"".

То есть, если вы, удерживая ALT, видите надпись "Сундук" вместо "Сундук – пустой" – внутри есть добыча.

Итак, пользуйтесь этим методом и будьте внимательны, пока разработчики не исправят этот неприятный баг.