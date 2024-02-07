На новой карте из Call of Duty заметили забавную "пасхалку" на сериал Breaking Bad

Игрок Call of Duty: Modern Warfare 3 заметил забавную деталь на новой соревновательной карте, которая, похоже, является отсылкой к известной сцене из культового телесериала Breaking Bad.

На одной из новых многопользовательских карт для Call of Duty: Modern Warfare 3 заметили шуточную отсылку на популярный сериал.

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7 февраля вместе с обновлением 2 сезона в игре появились дополнительные игровые режимы в Team Gun Game, Hordepoint LTM и Snipers Only и целых три новые карты для режима 6v6 – Vista, Departures и Stash House.

Именно на последней из них, пользователь Reddit под ником sw3ar нашел забавную деталь, которая очевидно является "пасхалкой" на известную сцену из сериала Breaking Bad (Во все тяжкие).

На крыше здания можно увидеть пиццу, что отсылает нас к моменту, в котором Уолтер Уайт случайно забрасывает пиццу на крышу своего дома после ссоры с женой.

Пасхалка в Call of Duty / Фото с Reddit / Activision

Интересно, что культовая сцена стала следствием ссоры, связанной с наркотиками, и именно запрещенные вещества являются лейтмотивом карты Stash House, которая к тому же усеяна долларовыми купюрами.

Сцена из сериала – смотреть видео

Получается что разработчики нашли весьма подходящую карту и способ сделать реверанс одному из лучших сериалов в истории телевидения.