Баг в Counter-Strike 2 позволяет оставить себе оружие после смерти: интересное видео

Стример нашел в Counter-Strike 2 баг, уничтожающий баланс экономики игры, ведь он позволяет оставить себе оружие даже после смерти в раунде. Детальнее – в материале.

Лимитированная бета-версия Counter-Stike 2 на то и является бета-версией, чтобы разработчики могли протестировать свой продукт, собрать фидбек и исправить баги, один из которых недавно нашел стример под ником fl0m.

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Когда речь идет об игре, которая придет на замену одной из самых популярных киберспортивных дисциплин, все должно быть идеально. Однако, похоже, что до этого пока далеко, ведь в CS 2 нашли баг, полностью уничтожающий баланс игры.

Во время недавнего стрима Counter-Strike 2 контентмейкер Эрик "fl0m" Флом обнаружил лазейку, которая позволила ему сохранить купленное оружие, до этого умерев в раунде.

После своей гибели fl0m нажал кнопку подъема оружия (по умолчанию это клавиша "E") и увидел на экране сообщение: "Вы подняли AK-47 | Red Line".

Баг в Counter-Strike 2: видео

На старте следующего раунда автомат Калашникова действительно красовался в руках игрока. Затем один из товарищей стримера тоже попытался провернуть этот трюк и у него получилось.

Это действительно ломает игру, – сказал напарник стримера.

Пока неизвестно, является ли эта ошибка с оружием распространенной среди всех участников бета-версии Counter-Strike 2 иле же так повезло только Флому и его друзьям, но вместе с тем хорошо, что это смогли обнаружить на этапе бета-тестирования, а не, скажем, в финале мейджора.