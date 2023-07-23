Игроки Counter-Strike 2 нашли немало неожиданных позиций на обновленной карте Overpass

Обновленная карта Overpass, появившаяся в рамках бета-теста Counter-Strike 2, изобилует новыми "бустами", которые могут оказать существенное влияние на игровой процесс. Детальнее – в материале.

Пока Valve готовится к выпуску Counter-Strike 2, назначенному на это лето, игроки тщательно исследуют нововведения, постепенно появляющиеся в закрытой бета-версии игры.

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В патче от 17 июля в игру добавили карту Overpass, сразу шокировавшую геймеров невероятным уровнем физики водных поверхностей.

Вдоволь насладившись ней, игроки быстро принялись исследовать все другие аспекты карты.

В частности, энтузиасты нашли целый ряд новых позиций, которые можно занять благодаря акробатическим навыкам или крепкому плечу тиммейта.

В подборке видео с Reddit, геймер демонстрирует насколько много на обновленной карте позиций, которые создают слишком большое преимущество при их использовании.

Новые "бусты" на Overpass: смотреть видео

Понятно, что разработчики скорее всего исправят все эти "бусты" или просто приравняют их к нечестной игре, но все же остается небольшая вероятность, что некоторые из них попадут в финальную версию проекта.