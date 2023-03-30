Стример Counter-Strike 2 показал "легальный" чит, встроенный в консоль игры

Популярный стример Эрик "fl0m" Флом был ошеломлен, когда зрители подсказали ему консольную команду, позволяющую видеть соперников сквозь стены в Counter-Strike 2. Подробности – в материале.

Совсем недавно Флом нашел баг, позволяющий сохранить оружие даже после смерти в раунде, а теперь уже показал другой не менее забавный недостаток беты CS 2.

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Известный член профессиональной Counter-Strike сцены, выступавший под тегами Luminosity и Mythic, показал консольную команду, фактически дающую игроку способности чита "Wallhack".

Это произошло во время стрима киберспортсмена, когда кто-то из зрителей призвал его ввести консольную команду для выделения объектов. Однако, при смене числа в конце, игра выделила зелеными квадратами всех игроков, точь-в-точь как это делают читы "wallhack" или "aimbot".

Несмотря на то, что Флом уже был мертв и не воспользовался таким преимуществом, стример все равно остался ошеломленным увиденным.

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К удивлению всех зрителей, в чате трансляции появился один из разработчиков Counter-Strike 2 и сообщил, что они с коллегами в курсе об этой команде, поэтому она явно не попадет в финальную версию игры.