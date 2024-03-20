Фанат Dead Space 2 нашел трюк о котором не знали даже некоторые разработчики – интересное видео

Спустя 13 лет после релиза хоррора Dead Space 2, один из поклонников игры открыл для себя малоизвестный трюк, о котором, как оказалось, не знали даже некоторые разработчики игры.

Играя в Dead Space 2, геймер обнаружил трюк, который позволяет получить немало дополнительных ресурсов и даже один из разработчиков игры не знал о нем до сих пор.

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Главной задачей игрока в Dead Space 2 является выжить, используя для этого все возможные ресурсы, среди которых местная валюта – кредиты, позволяющие приобрести лучшее снаряжение, улучшить имеющееся и тому подобное.

Как оказалось, в игре существует удивительно простой способ пополнить свой виртуальный банковский счет, о котором, впрочем, не знало большинство геймеров.

Интересной находкой поделился пользователь Reddit под ником wetodd1337, который выложил на платформе короткий ролик в котором он стреляет в банкомат, пока тот не разрушится и не "выплюнет" в игрока 10 000 кредитов.

Легкий метод заработка в Dead Space 2 – смотреть видео

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Комментарии заполонили удивленные фанаты проекта, подавляющее большинство которых узнало об этом методе впервые.

Я понятия не имел об этом. Добавлю это к множеству причин по которым мне нужно пройти игру еще раз!, – написал один из поклонников.

Оказалось, что даже один из ведущих разработчиков проекта – Сет Холл, который был директором по визуальным эффектам студии Visceral Games, не знал об этой хитрости.

Ха! Я работал над Dead Space как художник визуальных эффектов и даже не осознавал, что это возможно, – прокомментировал тот находку.

Стоит отметить, что не все банкоматы предоставят вам такие желанные кредиты, а также их количество может отличаться.

Однако несмотря на это, ради потенциальной выгоды, точно стоит разбивать каждое подобное устройство, которое вы увидите на пути, тем более, что это не требует много усилий.