DLC Иллюзия свободы не только добавила в Cyberpunk 2077 кучу нового контента, но и сразу несколько приятных "пасхалок" для украинских геймеров.

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Сначала блогер OLDboi первым из всех отыскал в игре стенопись с контурами Крыма и гербами Украины и крымских татар, а теперь еще одно интересное открытие сделал другой геймер.

Речь о пользователе соцсети X (бывший твиттер) под ником Virtual_owl, который поделился находкой с блогером Падоном.

Оказалось, что в новой локации Найтсити – Псарне можно найти чип с отрывком из поэмы "Кавказ" авторства Тараса Григорьевича Шевченко.

Текст поэмы в игре / Скриншот из игры от Virtual_owl

К тому же интересно то, что эта "пасхалка" не придумана украинскими локализаторами, ведь во всех версиях игры на этом месте также можно найти этот самый отрывок, переведенный на другие языки.

Отрывок на английском / Скриншот из игры от Virtual_owl

Также геймер поделился подробной локацией, где можно собственноручно найти эту приятную сердцу безделушку.

Расположение находки в Псарне / Скриншот из игры от Virtual_owl

Где найти чип / Скриншот из игры от Virtual_owl