Игрок Fortnite уверен, что нашел самую токсичную эмоцию в игре – забавное видео

Поклонник Fortnite поделился своим открытием о новой эмоции, которую можно использовать в удивительно "токсичной" манере. Интересное видео – в материале.

Fortnite, как и любая соревновательная игра, имеет свою долю токсичности. Особенно это касается эмоций, которые геймеры используют после убийств оппонентов или победы в матче.

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Бесконечные "косметические" возможности проекта будто бы только побуждают игроков придумывать собственные интересные комбинации и способы унизить соперников.

Так недавно Fortnite представила новое сотрудничество с Леди Гагой как основную часть Fortnite Festival Season 2. И вот один из фанатов игры уже нашел способ использовать новую эмоцию в токсичной манере.

Дело в том, что новый "эмоут" имеет в себе песню певицы под названием "Stupid Love" и когда игрок решает его использовать – тот начинается как раз с этих слов.

В ролике, заботливо предоставленном пользователем X (бывший твитер) auslasia, видно как он спамит первую часть эмоции и обрывает ее с помощью отмены анимации, что приводит к повтору слова "stupid" (дурак или тупой, – ред.) снова и снова.

Геймер выполнил этот "ритуал" сразу после того, как одержал победу в матче, устранив последнего соперника.

Новая токсичная эмоция в Fortnite – смотреть видео

Публикация вызвала смешанные отзывы среди поклонников Fortnite.

Некоторые утверждают, что это слишком "ужасно" и "грубо", но есть и другая когорта геймеров, которые признались, что именно после этого видео захотели приобрести свеженький Festival Pass ради новой эмоции.