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Games Новости Microsoft добавила в Game Pass более 60 классических игр Activision
22 мая, 14:29
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Microsoft добавила в Game Pass более 60 классических игр Activision

Михаил Года
Основні тези
  • Microsoft запустила сборник Retro Classics в подписке Game Pass, включая 61 классическую игру Activision из 1980-х и 1990-х годов.
  • В сборник входят игры с платформ Atari 2600, Amiga, Sega CD, MS-DOS и оригинальной PlayStation, а также 47-секундный трейлер с несколькими играми.
  • Игроки могут сохранять прогресс в облаке, а также использовать систему достижений и глобальные таблицы лидеров для особых вызовов.

Microsoft объявила о запуске сборника Retro Classics в подписке Game Pass – В нее вошли 61 классическая игра Activision из 1980-х и 1990-х годов. Об этом стало известно после презентации второй волны релизов в Game Pass на май. Представители компании отметили, что это лишь начало возвращения старых хитов.

По аналогии с Nintendo Switch Online, сборник Retro Classics доступен только в рамках подписки – приобрести отдельные игры невозможно, информирует 24 Канал. Страница с подборкой уже открыта в магазине Xbox.

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Вместе с релизом Microsoft показала 47-секундный трейлер, где демонстрируются несколько игр из подборки: MechWarrior 2: 31st Century Combat, Pitfall!, Grand Prix и Kaboom!

Кстати, во втором майском пополнении Xbox Game Pass появляется украинская игра. А после 31 мая из библиотеки Game Pass будут изъяты Cassette Beasts, Firework, Humanity, Remnant 2 и Slayer X: Terminal Aftermath: Vengeance of the Slayer.

Игроки смогут сохранять прогресс и загружать его в облако, что станет впервые доступной функцией для большинства этих игр. Также обещают систему достижений и глобальные таблицы лидеров для особых вызовов.

В состав сборника вошли игры с платформ Atari 2600, Amiga, Sega CD (Mega CD), MS-DOS и оригинальной PlayStation.

Среди них:

  • Activision Prototype #1,
  • Atlantis,
  • Atlantis II,
  • Barnstorming,
  • Бейсбол,
  • Beamrider,
  • Кровавый человеческий фривей,
  • Бокс,
  • Мост,
  • Цезарь II,
  • Шашки,
  • Вертолетная команда,
  • Коммандос,
  • Завоевания Лонгбоу,
  • Космический ковчег,
  • Крэкпоты,
  • Декатлон,
  • Атака демонов,
  • Дельфин,
  • Драгстер,
  • Эндуро,
  • Fathom,
  • Пожарный истребитель,
  • Рыболовное дерби,
  • Фредди Фаркас,
  • Фривей,
  • Frostbite,
  • Гран-при,
  • H.E.R.O.,
  • Kaboom!,
  • Лазерный взрыв,
  • MechWarrior,
  • MechWarrior 2,
  • Мегамания,
  • Pitfall II,
  • Pitfall!,
  • Полицейский квест 1,
  • Pressure Cooker,
  • Квест на славу 1,
  • Загадки сфинкса,
  • Речной рейд,
  • Речной рейд II,
  • Робот-танк,
  • Скай Джинкс,
  • Космический квест 2,
  • Космический квест 6,
  • Космическое угощение Deluxe,
  • Паучий истребитель,
  • Звездный вояджер,
  • Теннис,
  • The Adventures of Willy Beamish (Amiga и Sega CD версии),
  • The Dagger of Amon Ra,
  • Thwocker,
  • Title Match Pro Wrestling,
  • Torin's Passage,
  • Trick Shot,
  • Штурм хранилища,
  • Venetian Blinds,
  • Зорк I,
  • Зорк Зеро.