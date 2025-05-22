Microsoft добавила в Game Pass более 60 классических игр Activision

Microsoft объявила о запуске сборника Retro Classics в подписке Game Pass – В нее вошли 61 классическая игра Activision из 1980-х и 1990-х годов. Об этом стало известно после презентации второй волны релизов в Game Pass на май. Представители компании отметили, что это лишь начало возвращения старых хитов.

По аналогии с Nintendo Switch Online, сборник Retro Classics доступен только в рамках подписки – приобрести отдельные игры невозможно, информирует 24 Канал. Страница с подборкой уже открыта в магазине Xbox.

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Вместе с релизом Microsoft показала 47-секундный трейлер, где демонстрируются несколько игр из подборки: MechWarrior 2: 31st Century Combat, Pitfall!, Grand Prix и Kaboom!

Кстати, во втором майском пополнении Xbox Game Pass появляется украинская игра. А после 31 мая из библиотеки Game Pass будут изъяты Cassette Beasts, Firework, Humanity, Remnant 2 и Slayer X: Terminal Aftermath: Vengeance of the Slayer.

Игроки смогут сохранять прогресс и загружать его в облако, что станет впервые доступной функцией для большинства этих игр. Также обещают систему достижений и глобальные таблицы лидеров для особых вызовов.

В состав сборника вошли игры с платформ Atari 2600, Amiga, Sega CD (Mega CD), MS-DOS и оригинальной PlayStation.

Среди них: