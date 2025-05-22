Microsoft добавила в Game Pass более 60 классических игр Activision
- Microsoft запустила сборник Retro Classics в подписке Game Pass, включая 61 классическую игру Activision из 1980-х и 1990-х годов.
- В сборник входят игры с платформ Atari 2600, Amiga, Sega CD, MS-DOS и оригинальной PlayStation, а также 47-секундный трейлер с несколькими играми.
- Игроки могут сохранять прогресс в облаке, а также использовать систему достижений и глобальные таблицы лидеров для особых вызовов.
Microsoft объявила о запуске сборника Retro Classics в подписке Game Pass – В нее вошли 61 классическая игра Activision из 1980-х и 1990-х годов. Об этом стало известно после презентации второй волны релизов в Game Pass на май. Представители компании отметили, что это лишь начало возвращения старых хитов.
По аналогии с Nintendo Switch Online, сборник Retro Classics доступен только в рамках подписки – приобрести отдельные игры невозможно, информирует 24 Канал. Страница с подборкой уже открыта в магазине Xbox.
Смотрите также Стратегия о выживании поселка на спине гигантского существа выходит из раннего доступа
Вместе с релизом Microsoft показала 47-секундный трейлер, где демонстрируются несколько игр из подборки: MechWarrior 2: 31st Century Combat, Pitfall!, Grand Prix и Kaboom!
Кстати, во втором майском пополнении Xbox Game Pass появляется украинская игра. А после 31 мая из библиотеки Game Pass будут изъяты Cassette Beasts, Firework, Humanity, Remnant 2 и Slayer X: Terminal Aftermath: Vengeance of the Slayer.
Игроки смогут сохранять прогресс и загружать его в облако, что станет впервые доступной функцией для большинства этих игр. Также обещают систему достижений и глобальные таблицы лидеров для особых вызовов.
В состав сборника вошли игры с платформ Atari 2600, Amiga, Sega CD (Mega CD), MS-DOS и оригинальной PlayStation.
Среди них:
- Activision Prototype #1,
- Atlantis,
- Atlantis II,
- Barnstorming,
- Бейсбол,
- Beamrider,
- Кровавый человеческий фривей,
- Бокс,
- Мост,
- Цезарь II,
- Шашки,
- Вертолетная команда,
- Коммандос,
- Завоевания Лонгбоу,
- Космический ковчег,
- Крэкпоты,
- Декатлон,
- Атака демонов,
- Дельфин,
- Драгстер,
- Эндуро,
- Fathom,
- Пожарный истребитель,
- Рыболовное дерби,
- Фредди Фаркас,
- Фривей,
- Frostbite,
- Гран-при,
- H.E.R.O.,
- Kaboom!,
- Лазерный взрыв,
- MechWarrior,
- MechWarrior 2,
- Мегамания,
- Pitfall II,
- Pitfall!,
- Полицейский квест 1,
- Pressure Cooker,
- Квест на славу 1,
- Загадки сфинкса,
- Речной рейд,
- Речной рейд II,
- Робот-танк,
- Скай Джинкс,
- Космический квест 2,
- Космический квест 6,
- Космическое угощение Deluxe,
- Паучий истребитель,
- Звездный вояджер,
- Теннис,
- The Adventures of Willy Beamish (Amiga и Sega CD версии),
- The Dagger of Amon Ra,
- Thwocker,
- Title Match Pro Wrestling,
- Torin's Passage,
- Trick Shot,
- Штурм хранилища,
- Venetian Blinds,
- Зорк I,
- Зорк Зеро.