Наконец-то вышла Grand Theft Auto 6, и в ней появилась шутка о том, как долго разработчики создавали игру. Она также содержит намеки на прошлое и будущее серии.

Что это за шутка и где ее найти?

Шутка скрывается в Snapmatic, внутриигровой социальной сети, похожей на инстаграм. Ее можно найти на телефонах главных героев, Джейсона и Люсии, пишет Kotaku. В сети сотни постов, видео и комментариев. В процессе прохождения игры появляются новые, в которых люди реагируют на события сюжета GTA 6, делятся мемами, теориями заговора, смешными видео и прочим случайным мусором.

Если заглянуть в Snapmatic на раннем этапе игры, можно найти пост с жалобой. Его автор пишет: "Это безумие, что игра Barnyard Blue вышла раньше, чем Race and Chase 7".



В Grand Theft Auto 6 есть шутка про GTA 7 / Скриншот Kotaku

В сюжете GTA 6 название Barnyard Blue принадлежит вымышленному мультфильму, по мотивам которого якобы и вышла игра в мире Леониды.

Race and Chase – это отсылка к первоначальному названию самой Grand Theft Auto. Прежде чем оригинальная игра с видом сверху стала такой, какой мы ее знаем, она задумывалась как проект, в котором игроки должны были бы мчаться по улицам как стрит-рейсеры или ловить таких водителей в роли полицейских. Отсюда и название Race'n'Chase. С развитием идеи менялось и название.

Наконец, формулировка о том, что что-то произошло раньше, является известным и довольно давним мемом. В нашем реальном мире фанаты GTA так часто шутили, когда какое-то событие происходило раньше, чем вышла GTA 6, поскольку ожидание новой части от Rockstar затянулось на целых 13 лет.

Поэтому похоже, что персонажи в мире GTA 6 давно ждут новую Race and Chase, но она все никак не выходит. Очень вероятно, что Race and Chase 7 намекает на GTA 7. Тем более что разработчики уже периодически упоминают о ней.

Race and Chase упоминают не впервые

В GTA Online игроки могут найти и поиграть в три варианта аркадной гонки под названием Race and Chase. Если предположить, что это первые три игры серии, то четвертая и пятая части, вероятно, вывели франшизу за пределы простой аркадной гонки. Они стали чем-то достаточно большим, чтобы люди с нетерпением ждали Race and Chase 7.