В GTA 6 может вернуться культовое оружие, которое отсутствовало в играх серии более 14 лет

Работник Rockstar Games случайно слил в сеть информацию о своей причастности к разработке GTA 6 и раскрыл ряд новых подробностей о предстоящей игре, в частности о любимом фанатами оружии из предыдущих частей франшизы.

Пока Rockstar официально не анонсируют GTA 6, все, что остается любознательным геймерам – это вылавливать крупицы информации из различных источников, что, собственно, произошло в очередной раз, сообщает 24 Канал.

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Пользователь LinkedIn Sayan Saha – дизайнер 2D/UI, работающий в Rockstar, обновил свою биографию, включив в нее GTA 6, подтвердив тем самым свое участие в разработке проекта.

Хотя разработчик быстро понял ошибку и удалил эту информацию, конечно, что любознательные геймеры успели сделать скриншоты.

Скриншот биографии до редактирования / Фото с Dexerto

Из них стало известно, что дизайнер поработал над "500 внутриигровыми 2D-активами для GTA 6", включая более 25 "уникальных брендов".

Среди перечня работ были указаны этикетки на такие предметы как бензопилы, огнетушители, электрические щиты, лодочные и автомобильные двигатели.

Именно эта строка больше всего заинтересовала геймеров, которые уверены, что она означает то, что в GTA 6 вернется, вероятно, самое любимое оружие игроков GTA Vice City и San Andreas – бензопила.

Томми Версетти и веселое оружие в Vice City / Фото Rockstar

Разработчик также отметил, что он работал над вывесками, интерфейсом мобильного телефона и общим наполнением локаций, таким как сертификаты на стенах кабинетов и т.д.

Все это создавалось систематически, переходя от одного внутреннего уровня к другому, создавая большую детализацию и погружение в GTA VI, – отметил дизайнер.

Как бы там ни было, увидеть работу Sayan Saha в игре своими глазами, очевидно, удастся еще очень не скоро, ведь Rockstar и дальше сохраняют молчание по поводу игры.