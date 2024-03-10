После 11 лет ожидания разработчики наконец выполнили заветное желание игроков GTA Online

Rockstar на удивление долго игнорировали запрос поклонников GTA Online, который возник, кажется, с самого релиза игры. И вот последнее обновление проекта добавило в него такую желанную функцию, после 11 лет ожидания.

7 марта Rockstar Games выпустила очередное бесплатное обновление для GTA Online и оно имеет деталь, что изрядно порадует фанатов проекта.

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Итак, The Cluckin' Bell Farm Raid продолжает нарративы прошлых дополнений игры и позволяет противостоять коррумпированным полицейским и бандитскому наркокартелю.

Для этого геймерам предлагают сыграть в несколько новых миссий, которые можно выполнять как самостоятельно, так и с друзьями.

Самым интересным моментом здесь является то, что во время одного из заданий игрокам наконец выпадает шанс поуправлять легендарным поездом.

Полное прохождение дополнения – смотреть видео

С момента релиза игры именно это транспортное средство волновало немало геймеров, которые почему-то ну очень хотели оказаться в роли машиниста.

И вот через 3811 дней после выпуска Grand Theft Auto Online в 2013 году игроки могут использовать поезд чтобы незаметно проникнуть на фабрику Cluckin' Bell и застать картель врасплох.

Несмотря на то, что обновление позволяет управлять поездом только в одной миссии и то недолго, поклонники игры остались довольны тем, что долгое ожидание не было напрасным.