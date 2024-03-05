Энтузиасты поиграли в GTA Vice City на WI-Fi роутере – удивительное видео

Технологические гении с портала KittenLabs умудрились сыграть в культовую Grand Theft Auto Vice City на Wi-Fi роутере от TP-LINK. Невероятное видео – в материале.

Казалось бы геймеров не удивишь технологическими выбриками после того, как как DOOM удалось запустить на кишечных бактериях, однако у ребят из KittenLabs был свой козырь в рукаве.

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Взяв роутер TL-WDR4900 v1 от TP-LINK, энтузиасты решили запустить на нем GTA Vice City.

Из-за относительно мощного процессора, которым обладает именно эта модель, инженерам удалось установить на него операционную систему Debian Linux и подключить ее к внешней видеокарте от AMD.

На этом "компьютере" геймеры смогли запустить игру, однако "поймали" очень странный визуальный баг – изображение постоянно мерцало как только на экране появлялся любой персонаж.

Все выглядело идеально правильно (в коде инженеров – ред.), и мы не смогли найти никаких других проблем. Проект застрял на этом месте на несколько месяцев, – рассказал один из энтузиастов.

В результате многочисленных попыток, инженерам удалось запустить проект без этой графической ошибки.

Однако, появились проблемы с производительностью, ведь GTA "выдавала" около 1 кадра в минуту, что делало игру в нее невозможной.

Как Vice City работает на роутере – смотреть видео

Несмотря на это, инженеры продолжили работу и все-таки достигли цели – в Vice City можно более-менее комфортно играть на Wi-Fi роутере.