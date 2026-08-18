Создатели Blood of Dawnwalker рассказали о пределах возможностей главного героя

Студия Rebel Wolves поделилась новыми подробностями о своей дебютной ролевой игре Blood of Dawnwalker. Разработчики решили отказаться от концепции всемогущего главного героя, сделав ставку на уязвимость и реалистичные испытания для игрока в разное время суток.

Дневная слабость и ночная сила

Главный герой игры по имени Коэн является гибридом человека и вампира, что напрямую влияет на игровой процесс. В течение светлого дня он фактически теряет свои сверхъестественные способности, становясь обычным человеком, которого врагам довольно легко одолеть. Это заставляет игроков тщательно планировать свои действия в зависимости от положения солнца, пишет GamesRadar.

Когда солнце садится, Коэн возвращается к своему вампирскому облику и получает доступ к мощным силам. Так же контраст между дневным и ночным геймплеем лежит в основе философии студии Rebel Wolves. Авторы убеждены, что слишком сильные персонажи вредят повествованию, потому что лишают игрока ощущения реальной опасности.

Днем у него есть определенные силы, но его довольно легко убить. Это было важно для нас, потому что мы не хотели создавать всемогущего главного героя – это мешает рассказывать истории,

– прокомментировал директор Blood of Dawnwalker Конрад Томашкевич.

Боевая система и испытания для "легенд"

Бои в Blood of Dawnwalker существенно отличаются в зависимости от времени суток. Чтобы выжить, игрокам придется освоить сложную систему направленного парирования ударов.

Интересно, что Конрад Томашкевич сравнил механику парирования с известной ритм-игрой Guitar Hero, подчеркнув важность идеального чувствования момента во время схватки.

"Мы хотели, чтобы персонаж мог получить ранение, мог умереть, потому что эти ставки действительно важны,

– заявил Конрад Томашкевич.

Игра предлагает игрокам высокий уровень свободы: теоретически, финального босса можно попытаться победить сразу после завершения пролога. Однако разработчики предупреждают, что такое достижение под силу лишь настоящим легендам. Без накопленного опыта и ночных преимуществ такая битва станет испытанием, где одна случайная ошибка приведет к мгновенной смерти персонажа.