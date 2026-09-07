Разработчики Fable утверждают, что каждый NPC создан вручную без использования рандомайзера

Британская студия Playground Games рассказала об одном из ключевых решений, которое она приняла в ходе разработки новой части ролевой игры Fable. Вместо привычного автоматического генератора персонажей авторы решили создавать каждого второстепенного героя полностью самостоятельно.

Революция детализации против искусственной экономии времени

Разработчики отказались от использования автоматических алгоритмов, чтобы сделать мир Альбиона по-настоящему живым и реалистичным. Они стремились избежать несоответствий во внешности и профессиях персонажей, которые часто возникают при автоматической генерации, пишет Insider Gaming.

Авторы игры сначала разработали специальную программу, которая должна была автоматически создавать жителей городов. Однако персонажи, создаваемые алгоритмом, выглядели неубедительно, а их профессии совершенно не соответствовали внешнему виду. Именно поэтому разработчики решили тщательно проработать характер, внешность и работу каждого виртуального человека вручную.

Мы индивидуально подбирали абсолютно все для каждого второстепенного персонажа, чтобы вы могли легко воспринимать его образ, который выглядел логично от головы до пят. Сначала у нас был инструмент, который мог просто случайным образом генерировать героев, и это значительно сэкономило бы нам рабочее время, но мы обнаружили, что такие персонажи просто не имели смысла,

– прокомментировал директор игры Fable Ральф Фултон.

Масштаб работы и финансовые вызовы

Масштаб такой работы действительно впечатляет, ведь только в одном городе Бауэрстоун проживает 400 уникальных жителей. Несмотря на слухи о том, что бюджет проекта неконтролируемо растет, команда остается преданной своему делу.

Релиз игры запланирован на 2027 год. Эта часть станет особенной для индустрии, ведь серия впервые выйдет на консолях Sony PlayStation. Так произошел на фоне масштабной реорганизации компании Xbox, которая пересмотрела свое отношение к эксклюзивным релизам.