В игре Star Wars Jedi: Survivor обнаружили пасхалку, которая оставалась незамеченной 4 года

В игре Star Wars Jedi: Survivor обнаружили пасхалку, которую игроки не замечали четыре года. Ее обнаружили всего через несколько часов после того, как о ней упомянул разработчик из Respawn.

Что нашли?

Прошло более трех лет с тех пор, как Кэл Кестис в последний раз появлялся на экранах в Star Wars Jedi: Survivor. Игра сделала ставку на отсылки, секреты и сюрпризы, которые отдают дань уважения как самим "Звездным войнам", так и серии Jedi. Среди них были и возвращение пончо Кэла, которое полюбилось в мемах, и камео персонажей из оригинальной трилогии, пишет The Gamer.

Несмотря на это, одна пасхалка все это время ускользала от внимания игроков. Разработчик Respawn Джордан ДеВрис некоторое время назад призвал сообщество найти то, что должно стать последним пасхальным яйцом игры. Подсказок он дал немного: она связана с интерфейсом Survivor, а чтобы ее увидеть, нужно сделать что-то конкретное в одном из меню.

Ранее в тот же день ДеВрис ответил на комментарий с вопросом о пасхальном яйце и подтвердил, что его до сих пор не нашли. Это, похоже, подтолкнуло пользователя Twitter по имени towerbunga. Всего через несколько часов он показал видео с решением, которое оказалось довольно очевидным.

Чтобы увидеть пасхалку, нужно зайти в дерево навыков Кэла через медитацию и ввести знаменитый Konami code. После этого на заднем плане появляется огромная голограмма Оггдо Богдо, пожирающего разрушенную планету. Этот персонаж известен как ночной кошмар многих игроков.

Как найти последнюю пасхалку в игре: смотрите видео

Почему ее не нашли раньше?

Судя по всему, никто не догадался о решении, иначе пасхалку нашли бы гораздо раньше и писали бы о ней в интернете. Необходимость зайти в конкретное меню действительно затрудняла поиски. Однако Konami code является самым известным чит-кодом в истории видеоигр, поэтому удивительно, что никто не наткнулся на него раньше.