Для The Blood of Dawnwalker выпустят новый уровень сложности: для кого он предназначен

Авторы вампирской ролевой игры The Blood of Dawnwalker готовят большой патч к началу октября. Главной особенностью патча станет новый уровень сложности для тех, кто хочет избежать сложных сражений и просто пройти сюжет.

Как изменится система сложности

О предстоящих изменениях подробно рассказал геймдиректор студии Rebel Wolves Конрад Томашкевич в беседе с журналистами. В настоящее время экшен предлагает четыре уровня сложности: сюжетный, умеренный, сложный и дуэлянт, пишет IGN.

С выходом октябрьского обновления разработчики изменят эту систему и расширят ее до пяти вариантов. Нынешний сюжетный режим переименуют и сделают более сложным, а его название отдадут совершенно новому, более простому уровню для новичков.

"Мы добавим дополнительный уровень сложности, но более легкий, поскольку многие люди просят об этом",

– прокомментировал геймдиректор студии Rebel Wolves Конрад Томашкевич.

Оптимизация и впечатляющий финансовый успех

Помимо облегчения боев, разработчики значительно улучшат техническое состояние игры. Специалисты оптимизируют производительность на компьютерах, обновят работу камеры, систему выбора целей для главного героя Коэна, а также добавят возможность удобно уходить от опасных столкновений.

В будущем команда Rebel Wolves совместно с издателем Bandai Namco планирует внедрить режим "Новая игра+".

Несмотря на то, что релиз The Blood of Dawnwalker состоялся лишь 3 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, проект быстро завоевал колоссальный успех среди геймеров. Игра была разработана с бюджетом в 40 миллионов долларов, а за первые 2 дня создатели продали более 1 миллиона экземпляров.