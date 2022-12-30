В составе NAVI по CS:GO важная замена – кто покинул коллектив накануне IEM Katowice 2023

Украинское киберспортивное сообщество пережило небольшое землетрясение после новости об изменениях в составе NAVI по CS:GO. Кто покинул коллектив и какой будет замена – узнайте в материале.

2023 год коллектив NAVI по CS:GO встретит в обновленном составе, который уже в конце января будет сражаться за победу на IEM Katowice 2023.

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30 декабря на официальном сайте украинской организации появилось сообщение, что ростер по CS: GO покидает Виктор "sdy" Оруджев, а заменит его воспитанник академии NAVI Junior Андрей "npl" Кухарский.

Оруджев присоединился к "рожденным побеждать" летом в роли стендина на условиях безвозмездной аренды из MAD Lions. Дебютный турнир в составе NAVI закончился для Виктора победой на BLAST Premier Spring Springs 2022.

Триумф NAVI на BLAST Premier: Spring Finals 2022 / фото с hltv.org

Далее было серебро IEM XVII Cologne, а после результаты команды пошли на убыль и на мейджоре IEM Rio 2022 года коллектив занял необычное для себя 5-8 место.

Очевидно, менеджмент решил, что проблемы, связаны именно с Виктором или же с его позициями в игре, так что дальше NAVI будут двигаться с воспитанником собственной академии.

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В твиттере sdy поблагодарил NAVI за все, чего они достигли вместе и рассказал, что многому научился как в игре, так и вне ее.

Сейчас Виктор хочет взять несколько недель отпуска, а затем планирует начать стримить на своем Twitch канале, однако при этом игрок уже открыт для предложений по сотрудничеству с новой организацией.

Мы искренне желаем Виктору удачи и надеемся, что он сможет как можно скорее найти коллектив, который будет ценить его вклад в игру и персональные качества.

Что касается NAVI, то на IEM Katowice 2023 и других соревнованиях в январе команда будет играть с npl, для которого это будут первые турниры в качестве полноценного игрока основного состава.