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Пользователь Reddit под ником Cadestine похвастался на портале проектом, построение которого заняло у него почти три года.

Геймер потратил все это время, чтобы спроектировать и соорудить монструозный лабиринт, который разместился на площади в 1 миллион блоков.

Гигантский лабиринт имеет три блока высотой, девять возможных выходов и дает игрокам шесть игровых классов на выбор. К тому же, по крайней мере, одна из его секций сталкивает игрока с враждебными мобами.

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Хотя масштабы конструкции впечатляют, Cadestine заявил, что лабиринт еще не полностью готов.

Энтузиаст планирует внести в него последние штрихи, которыми станут элементы, работающие с помощью редстоуна.

Затем геймер сделает свою карту доступной для бесплатной загрузки, чтобы каждый желающий мог попытаться выбраться из его демонического творения.