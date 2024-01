Фанат Minecraft создал в игре собственную версию Guitar Hero – удивительное видео

С помощью редстоуна и инженерного таланта креативный игрок Minecraft воспроизвел в проекте Mojang другую популярную видеоигру – ритм-хит Guitar Hero.

Minecraft-эксперты продолжают поражать геймерское сообщество своими инженерными навыками.

На этот раз поклонник песочницы Mojang использовал весь свой талант, чтобы создать уникальную версию популярной ритмической игры.

Пользователь Reddit под ником _GergYT поделился удивительным проектом – копией игры Guitar Hero, построенной в Minecraft.

Под песню C418 "Far as blocks fall down a fretboard" можно увидеть, как цветные блоки падают один за другим на большом дисплее, пока игрок переключается между морковью, бриллиантом, золотым слитком, сырой говядиной и панцирем черепахи в своем инвентаре.

Все эти предметы соответствуют оранжевому, синему, желтому, красному и зеленому цвету нот соответственно. Кроме того, два экрана показывают счет игрока и количество пропущенных нот.

Guitar Hero у Minecraft – смотреть видео

Хотя в отличие от настоящей Guitar Hero, эта мини игра не портит песню, если игрок пропускает или путает ноты, творение _GergYT изрядно поразило геймерское сообщество.