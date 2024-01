Фанат Minecraft створив у грі власну версію Guitar Hero – дивовижне відео

За допомогою редстоуну та інженерного таланту, креативний гравець Minecraft відтворив у проєкті Mojang іншу популярну відеогру – ритм-хіт Guitar Hero.

Minecraft-експерти продовжують вражати геймерську спільноту своїми інженерними навичками.

Цього разу шанувальник пісочниці Mojang використав увесь свій талант аби створити унікальну версію популярної ритмічної гри.

Користувач Reddit під ніком _GergYT поділився дивовижним проєктом – копією гри Guitar Hero, збудованою в Minecraft.

Під пісню C418 "Far as blocks fall down a fretboard" можна побачити як кольорові блоки падають один за одним на великому дисплеї, поки гравець перемикається між морквою, діамантом, золотим зливком, сирою яловичиною та панциром черепахи у своєму інвентарі.

Усі ці предмети відповідають помаранчевому, синьому, жовтому, червоному та зеленому кольорам нот відповідно. Окрім того, два екрани показують рахунок гравця та кількість пропущених нот.

Guitar Hero у Minecraft – дивитися відео

Хоча на відміну від справжньої Guitar Hero, ця міні гра не паплюжить пісню, якщо гравець пропускає чи плутає ноти, творіння _GergYT неабияк вразило геймерську спільноту.