В Mortal Kombat 1 появится "отвратительное" фаталити в честь Дня благодарения: зрелищное видео

В Mortal Kombat 1 появится новое фаталити, которое добавят в игру в честь американского Дня благодарения. Правда, вероятно, что мало кто захочет его приобрести, ведь выглядит оно удивительно отвратительно.

Mortal Kombat 1 продолжает радовать поклонников новым контентом, ведь вскоре после DLC Kombat Pack 1 стало известно о предстоящем выходе "набора сезонных фаталити".

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На следующей неделе в игре появится набор "Seasonal Fatalities", который будет содержать три специальных фаталити: хэллоуинское, посвященное Дню благодарения и зимнее.

Завершающий удар в стиле Хэллоуина уже есть в игре, ведь оно вышло немного раньше, а вот остальные два оставались тайной.

Пользователь соцсети X под ником thethiny раздобыл ролик фаталити ко Дню благодарения и поделился им в сети.

В видео можно увидеть как Саб-Зиро бережно кормит недавно добавленного в игру Оми-Мена праздничным ужином, пока тот буквально не лопнет от количества еды.

Новое фаталити в MK 1: смотреть видео

Независимо от их качества, новые фаталити в Mortal Kombat 1 всегда будут противоречивой темой из-за того, что разработчики решили продавать их как дополнительный контент за игровую валюту.

Многие считают, что цены на них завышены (1200 драконьих кристаллов за одно) и это заставляет геймеров донатить дополнительные средства в без того не дешевую игру.

Так или иначе, решение о покупке новых фаталити каждый принимает сам для себя, но то, что они действительно удивительно зрелищны остается фактом.