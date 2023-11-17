Игрок Mortal Kombat 1 нашел секретное "бруталити" нового персонажа: зрелищное видео

Поклонник Mortal Kombat 1 нашел секретное "бруталити", которое выглядит удивительно жестоко даже на фоне других финишеров одного из новейших бойцов франшизы. Зрелищное видео – в материале.

Хотя Mortal Kombat 1 вызвала оживленные обсуждения своей модели монетизации и политики разработчиков, геймеры все же с немалым удовольствием проводят время в новинке NetherRealm.

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Как и любая другая часть кровавой франшизы, MK 1 дает игрокам множество возможностей для жестокой расправы над оппонентами в конце матча, будь то с помощью "фаталити" или "бруталити", которые можно выполнить, когда здоровье врага на грани.

При этом каждый боец имеет доступ к "классическому" завершающему удару этой категории (обезглавливающий противника аперкот), однако кроме этого игроки могут разблокировать другие виды расправы, повысив уровень персонажей.

Оказалось, что дополнительное "бруталити" в своем арсенале имеет также Omni-Man, который был добавлен в игру в рамках дополнения Kombat Pack 1.

Это, вероятно, первым нашел пользователь Reddit под ником MistahJ17, который и поделился находкой с сообществом.

Секретное "бруталити" в MK 1: смотреть видео

В видео, Omni-Man выполняет, казалось бы, уже известный финишер "You Get Boned!" однако с существенным отличием, ведь после того, как боец сокрушил череп своего противника о землю, он эффектно вырывает весь скелет оппонента из его тела.

После этой находки поклонники MK 1 бросились на поиски других скрытых "бруталити" в игре, однако пока они остаются безрезультатными.