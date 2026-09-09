Создатель Path of Exile прятал в игре фальшивый контент, чтобы обмануть датамайнеров

Соучредитель студии Grinding Gear Games Крис Уилсон сделал неожиданное признание для поклонников популярной игры Path of Exile. Оказалось, что разработчики годами специально оставляли в файлах обновлений фальшивый контент, чтобы запутать датамайнеров и заставить их искать несуществующие секреты.

Как разработчики расставляли ловушки для любопытных

В то время как большинство больших студий воспринимают датамайнинг как серьезную угрозу и пытаются строго наказывать за утечки данных, авторы Path of Exile выбрали совершенно иной путь. Во время выступления на собственном YouTube-канале Крис Уилсон рассказал, что команда регулярно добавляла в патчи фальшивые ассеты, не имевшие никакого отношения к будущим обновлениям. Искатели секретов тратили часы на анализ этих файлов, пытаясь разгадать тайны, которых на самом деле не существовало, пишет Dexerto.

"Это отлично подходит для троллинга",

– прокомментировал соучредитель и бывший управляющий директор Grinding Gear Games Крис Уилсон.

Уилсон также с юмором отметил, что годы борьбы с утечками информации состарили его быстрее, чем управление всей студией, и подарили ему седую щетину.

Цена развлечения и реальная защита от утечек

В то же время разработчик признал, что создание фальшивых файлов не оказалось полностью эффективным решением. На придумывание и добавление ложных асетов команда тратила драгоценное время, которое могла бы направить на улучшение самой игры. Поэтому Уилсон назвал эту привычку скорее расточительным развлечением, чем полноценной системой защиты.

Для реального противодействия датамайнерам студия Grinding Gear Games использовала более традиционные инструменты. Разработчики полностью удаляли все лишние элементы из подготовленных патчей и применяли шифрование файлов перед релизом. Впрочем, Уилсон подчеркнул, что шифрование лишь отсрочивает утечки, потому что перед запуском игры клиент все равно должен расшифровать все данные для игроков.

Почему противостоять датамайнерам становится все труднее

Ситуация усложняется с ростом популярности игры. По словам Уилсона, в больших онлайн-проектах разбор файлов начинается буквально через несколько минут после выхода очередного обновления. Из-за этого противостояние между разработчиками и сообществом становится все сложнее.

Подход Grinding Gear Games существенно отличается от действий других гигантов индустрии. Например, компания Take-Two сейчас пытается через суд получить личные данные более 100 тысяч пользователей Discord, чтобы найти источник утечки материалов о новой GTA 6.

Несмотря на время, потраченное на создание поддельных файлов, студия не утратила поддержку фанатов. В прошлом году количество одновременных игроков в Path of Exile 2 выросло на 300 тысяч всего за один уик-энд.