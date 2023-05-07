Фанат Red Dead Redemption 2 показал редкий диалог с участием пьяного главного героя

Внимательный поклонник Red Dead Redemption 2 заметил забавное изменение в диалогах игры, если проходить одну из миссий, играя за нетрезвого Артура Моргана. Интересное видео – в материале.

Red Dead Redemption 2 не стала бы такой культовой видеоигрой, если бы не могла удивлять геймеров даже во время их 7 по счету прохождения.

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Прошло уже почти 5 лет с момента первого релиза Red Dead Redemption 2, но это не мешает игрокам и дальше придумывать разные сценарии развития событий игры в поисках новых открытий.

Интересную деталь нашел пользователь Reddit под ником saiyangod223, опубликовавший кадры своего игрового процесса.

Во время последней миссии Мэри Линтон, когда она и Артур должны следить за отцом Мэри по улицам Сен-Дени, геймер изрядно напоил своего главного героя и тому было трудно оставаться тихим во время миссии наблюдения, за что он получил порцию критики от женщины.

В ответ Артур грубит ей, но мгновенно извиняется и оправдывается "алкогольной интоксикацией".

Забавная сцена в RDR 2: видео

Открытие геймера заинтересовало многих поклонников проекта. Один комментатор даже заявил, что охотно сыграл бы так, чтобы Артур был пьян в каждой миссии, чтобы проверить, изменится ли диалог еще где-то.

Это, безусловно, интересная идея, и, учитывая отличный уровень детализации в Red Dead Redemption 2, даже не было бы большим сюрпризом, если бы это обусловило значительные отличия.