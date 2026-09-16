Поспешите сыграть, ведь эти 8 игр покинут Xbox Game Pass в сентябре

Игровая библиотека Xbox Game Pass готовится к очередному обновлению каталога, которое принесет подписчикам не только новые проекты, но и ощутимые потери. До конца текущего месяца из сервиса уйдут сразу 8 разноплановых игр, среди которых оказался известный и популярный среди игроков проект.

Главная потеря месяца

Самым заметным названием, которое исчезнет в ближайшее время, стал высоко оцененный файтинг Sifu от разработчиков из студии Sloclap. Этот экшен от третьего лица завоевал признание благодаря аутентичным восточным единоборствам и интуитивной системе боя. Главной фишкой игры является магический амулет, который воскрешает персонажа после каждой смерти. Однако за каждое возвращение к жизни герой расплачивается возрастом, что изменяет его характеристики и создает уникальный игровой опыт, пишет Insider Gaming.

Полный перечень проектов и последние сроки

Каталог сервиса также лишится еще нескольких громких и заметных игр. Игроки обращают внимание на приключенческий экшен Lara Croft and the Guardian of the Light, мрачный хоррор Little Nightmares 2 Enhanced Edition и экшен Atomfall.

Все эти проекты останутся доступными в каталоге только до 30 сентября. После этой даты пользователи уже не смогут запускать их в рамках подписки, а для дальнейшей игры придется покупать полноценные версии.

Специальные скидки для пользователей сервиса

Список игр, которые удаляются из каталога для облака, консолей и персональных компьютеров, также включает Little Rocket Lab, SOPA Tale of the Stolen Potato, Sworn и Terminull Brigade.

Несмотря на удаление игр из сервиса, у игроков есть возможность приобрести их со специальной скидкой, пока они находятся в каталоге Xbox Game Pass. Это позволяет сохранить любимые игры в своей коллекции по более выгодной цене.

Пополнение линейки и главные премьеры месяца

Вместе с тем вторая сентябрьская волна также пополняет каталог новыми играми и предлагает подписчикам тарифных планов Game Pass Ultimate, PC Game Pass и Game Pass Premium огромный выбор.

Главными названиями этой подборки стали четыре проекта формата Day One, которые появятся в сервисе непосредственно в день мирового релиза. Кроме того, подписчики получат долгожданную Call of Duty: Black Ops 6, симулятор выживания Dune: Awakening и культовый экшен Ninja Gaiden 4, пишет Insider Gaming.

Календарь релизов и первые поступления

Первый этап обновления начнется 16 сентября , когда каталог пополнят четыре проекта: Marvel Cosmic Invasion, Planet of Lana 2, Routine и Ultimate Sheep Raccoon.

, когда каталог пополнят четыре проекта: Marvel Cosmic Invasion, Planet of Lana 2, Routine и Ultimate Sheep Raccoon. Уже 17 сентября пользователи смогут опробовать экшен Ninja Gaiden 4 и новинку Kernel Hearts, которая выходит в формате Day One.

Далее, 22 сентября, подписчики получат доступ к Dune: Awakening и очередному премьерному титулу Well Dweller.

23 сентября список пополнит Mad King Redemption.

Финальные блокбастеры сентябрьской волны

В конце месяца каталог пополнится самыми ожидаемыми хитами. Шутер Call of Duty: Black Ops 6 пополнит библиотеку 25 сентября, а 29 сентября состоится релиз Day One игры Minecraft Dungeons 2. В начале октября сервис выпустит Keeper 2 октября и масштабный экшен Gears of War: E-Day, который выйдет 6 октября.

Большинство игр появится на консолях Xbox Series X/S, персональных компьютерах, облачном сервисе и портативных устройствах.